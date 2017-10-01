Alanya CHP’de seçimler 10 Ekim’de bitecek

Haber: Alper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nın 9 Aralık'taki ilçe kongresi öncesi merkez mahalle ve belde iken mahalleye dönüştürülen mahallelerde başlayan delege seçimleri tamamlanmıştı. Delege seçimlerinin kırsal mahalleler için 2 Ekim Pazartesi (yarın) gününden itibaren başlayacağını söyleyen CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, “Bu seçimler de CHP İlçe Teşkilatı bürosunda yapılacak. Tek üyesi olan mahallelerde delege olarak üye olan arkadaşlar gösterilecek. Delege seçimlerimizi 10 Ekim Salı gününe kadar tamamlayacağız. Delege seçimlerine tüm partililerimizi davet ediyoruz" dedi. CHP'nin 9 Aralık'taki ilçe kongresinde Ali Takavüt'ün yanı sıra İlçe Sekreteri olan Avukat Mehmet Can Karagöz’ün de aday olması bekleniyor.
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