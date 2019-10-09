Alanya CHP'de maskeli toplantı

Alper Kutay

KARADAĞ, Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Araştırma Görevlisi olan Alanyalı Şebnem Köseoğlu’nun kanserle mücadelesine destek vermek amacıyla böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi. Karadağ, “Alanya’mızda Şebnem kardeşimiz için başlatılan kampanyaya tam destek veriyoruz. Kendisi şu an İstanbul’da. Herkese çok selamları var. Bu destek sadece Şebnem kardeşimize değil. Bu konuda destek bekleyen bütün herkese acil şifalar diliyoruz. İnşallah Şebnem arkadaşımızı da çok yakın bir zamanda aramızda göreceğiz” dedi.

KARADAĞ’DAN DELEGELERE ÇAĞRI

CHP’nin seçim takviminin belirlendiğini söyleyen Karadağ, “Delege seçimlerinde tamamen demokratik usullerin kullanılması, mutlaka sandık kurulması, hiç kimseyi ötelemeden delege olmasını sağlayacağız. Delegeleri kayıtlı üyelerimiz belirleyecek” dedi. Çevre konusunda CHP’nin çok duyarlı olduğunu söyleyen Karadağ, “Alanya’daki çevre sorunlarını Ankara’ya ilettik. Kıyı katliamının bir an önce durdurulmasını istedik. Alanya’nın kimlikli ve kurallı bir kent olmasını istiyoruz” dedi.

‘SAVAŞ İSTEMİYORUZ AMA OPERASYON ŞART’

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna gerçekleştirdiği operasyonu değerlendiren Karadağ, “Tezkereye savaştan ziyade ülkemizin başına bela olan terör örgütüne karşı verilmesi gereken bir cevap olarak evet dedik ama savaşa her zaman karşıyız. Alanya bir turizm bölgesi. Bu tür operasyonlardan olumsuz etkileniyor. Operasyon inşallah en kısa sürede Alanya ve bölge turizmi etkilenmeden olumlu bir şekilde sonuçlanır” dedi. İngiliz seyahat acentesi Thomas Cook’un iflasından Alanya’da etkilenen birçok firma olduğunu söyleyen Karadağ, bu konuda Ankara’nın desteğini beklediklerini kaydetti.

CHP CUMHURİYET ORMANI KURACAK

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkulu bir şekilde kutlayacaklarını belirten Karadağ, Orman İşletme Müdürlüğü’ne giderek bir Cumhuriyet Ormanı Projesi gerçekleştirmek istediklerini söyledi.