Alanya CHP’de kongre bilmecesi

Alper Kutay

SEFA Çorbacı’nın parti tüzüğü gereği görevinin sona ermesi sonrası atamayla göreve gelen CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, kongre zamanı aday olup olmayacağına yönelik sorulara, “Henüz çok erken” yanıtı verdi. 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde, 19 Şubat’ta Alanya İlçe Seçim Kurulu’na verilen belediye meclis üyesi aday listelerine tepki gösteren CHP’li yönetim kurulu üyelerinin toplu istifası sonrası görevi sona eren ilçe başkanı Sefa Çorbacı’nın yerine Coşkun Karadağ atandı.

CHP’DE ÇOK ADAYLI KONGRE SİNYALİ

Çorbacı’dan sonra göreve gelen ve Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez’in seçimlerden zaferle ayrılması için gece gündüz çalışan Coşkun Karadağ, amacına ulaşamadı. Görevi bırakmayı düşünmediğini söyleyen ve atanmış değil de seçilmiş bir ilçe başkanı gibi çalışmaya devam edeceğini belirten Karadağ, “CHP İlçe Kongresi Ekim ya da Kasım ayında yapılacak. Benim aday olup olmayacağım henüz belli değil. Biz kongreye kadar görevimize devam edeceğiz" dedi. CHP’nin yılsonuna doğru yapılması beklenen kongresinde Sefa Çorbacı, Gökhan Sipahioğlu ve Mehmet Can Karagöz’ün yanı sıra Coşkun Karadağ'ın da ilçe başkanlığı için yarışabileceği konuşuluyor.

BÜYÜKŞEHİR İŞTAH KABARTIYOR

Öte yandan, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’li Muhittin Böcek’in kazanması nedeniyle Alanya Hizmet Birimi’ni yönetme gücünü eline geçiren CHP’de ilçe başkanlığı yarışının asıl bu gücü kontrol etmek olduğu iddia ediliyor. Alanya’da nasıl bir yapılanma içerisine gireceği bilinmeyen Muhittin Böcek’in revizyon için Ramazan Bayramı sonrasını beklediği, koordinatörlükler kaldırıldığı için Manavgat, Alanya, Gazipaşa ve Gündoğmuş’u da kapsayan bir Büyükşehir Başkan Yardımcısı görevlendirme formülü üzerinde durduğu da gelen haberler arasında.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2019, 15:45