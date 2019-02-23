CHP Genel Merkezi, merhum Hüseyin Arıkan'ın ilçe başkanlığı döneminde başkan yardımcısı da olan Karadağ'ın ilçe başkanlığını resmen onayladı. Karadağ'ın yönetim kurulu listesinde; Gülçin Güner, Halime Dim Ceylan, Müge Gezginci, Mehmet Can Karagöz, Can Baysal, Gökhan Sipahioğlu, Mehmet Kural, Ali Hancı, Hüseyin Kaya, Eray Erdem, İrfan Akgün, Durmuş Özgen, Mustafa Kaptanoğlu, Mustafa Aras, Mustafa Eroğlu ve Serdar Köseoğlu, yedek listede ise Nefise Develioğlu, Tekin Açıkalın, Güler Öz, Mehmet Solmaz, Osman Aksoy, Mustafa Kandemir, İbrahim Yalçıner ve Oktay Kayaalp yer alıyor.
Alanya CHP’de Karadağ dönemi başladı
Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Teşkilatı'nda 19 Şubat Salı günü İlçe Seçim Kurulu'na verilen Alanya Belediye Meclisi listelerinden sonra başlayan krizinin ardından CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı’nın başkanlığı, yönetimden 14 kişinin istifa etmesi sonrası düşmüştü. CHP'nin Alanya'daki önemli isimlerinden olan ve bir dönem belediye meclis üyeliği de yapan Coşkun Karadağ'ın yeni ilçe başkanı olması kesinleşti