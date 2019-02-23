Alanya CHP’de Karadağ dönemi başladı

Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Teşkilatı'nda 19 Şubat Salı günü İlçe Seçim Kurulu'na verilen Alanya Belediye Meclisi listelerinden sonra başlayan krizinin ardından CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı’nın başkanlığı, yönetimden 14 kişinin istifa etmesi sonrası düşmüştü. CHP'nin Alanya'daki önemli isimlerinden olan ve bir dönem belediye meclis üyeliği de yapan Coşkun Karadağ'ın yeni ilçe başkanı olması kesinleşti