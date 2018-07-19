Alanya CHP’de ‘İnce’ operasyon

Haber: Alper KUTAY

ALANYA’DAN kurultay delegesi olan Ali Takavut ve Ömer Zavlak da Olağanüstü Kurultay için imza verdi. CHP’nin eski ilçe başkanlarından ve 24 Haziran sürecinde Antalya Milletvekili Adayı olan Ali Takavut ve CHP’nin Alanya’daki önemli isimlerinden Ömer Zavlak, Muharrem İnce’nin CHP Genel Başkanı olmasını istediklerini söylerken, CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, her iki ismin de kararlarına saygı duyduklarını belirtti. Çorbacı, “Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ya da Muharrem İnce olmuş önemli değil. Teşkilat olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

‘TABAN DEĞİŞİM İSTİYOR’

Antalya’da toplam 28 kurultay delegesinden şu ana kadar 6’sının değişim için imza verirken, bu sayının ilerleyen günlerde artması bekleniyor. Ömer Zavlak imza verme gerekçesini, “Halkımız ve parti tabanının sesini dinledim. Değişim önce CHP’den başlayacak ve Türkiye’den devam edecek” diye açıkladı. Değişimin şart olduğunu düşündüğü için imza verdiğini belirten Ali Takavut ise “Genel başkanımızdan bir şikayetimiz yok ancak artık değişim ve yeni bir enerji lazım. Parti oyu yüzde 22’lerde kalmışken, yüzde 30 barajını aşmış bir Muharrem İnce gerçeği var” dedi.