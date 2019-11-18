Alanya CHP'de Hancı, Türktaş ve Güner'e şok

CUMHURİYET Halk Partisi'nin 37’nci Olağan Genel Kurultayı öncesinde Alanya’da delege seçimleri sürüyor. Haftanın ilk günü yapılan seçimlerde Oba’nın 26, Cikcilli’nin 19, Tosmur’un 13 ve Çıplaklı’nın 6 delegesi belirlendi. Cikcilli Mahallesi'nde kırmızı ve mavi listeye mevcut ilçe yöneticilerinden Ali Hancı, beyaz ve mavi listeye ise eski ilçe başkanlarından Şevki Türktaş delege adayı olarak yazılmadı. İsmi ilçe başkan adayı olarak geçen Mustafa Yılmaz'ın adı ise 3 liste birden yazıldı. Oba Mahallesi'nde ilçe yöneticilerinde Gülçin Güner’in adının sadece beyaz listede geçmesi dikkatlerden kaçmadı.