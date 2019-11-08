banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

Alanya CHP'de Çorbacı sahaya indi

Alanya CHP’de kongre öncesi adaylığını açıklayan üçüncü isim olan Sefa Çorbacı, “Yarım kalan bir hikayem var. Onu tamamlamak için yeniden adayım” dedi

POLİTİKA 08.11.2019, 17:30 08.11.2019, 17:32
Alanya CHP'de Çorbacı sahaya indi
banner404

CUMHURİYET Halk Partisi’nin (CHP) Aralık ayında yapılması planlanan ilçe kongresi öncesi Coşkun Karadağ ve Ömer Zavlak’ın ardından eski ilçe başkanlarından Sefa Çorbacı da adaylığını açıkladı. CHP İlçe Teşkilatı’nda saat 14.30’da başlayan aday açıklama törenine CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ile yönetim kurulu üyelerinin pek çoğu şehir dışında olduklarını gerekçe göstererek katılmadı. Eski ilçe başkanlarından Raif Karagöz, Ali Takavüt ve Şengül Yeşildal, başkan adayı Ömer Zavlak, meclis üyeleri Serkan Salvur ve Nazmi Zavlak ile çok sayıda partili programda hazır bulundu. Yönetim kurulu üyelerinin toplu istifası nedeniyle parti tüzüğü gereği görevi sona eren Çorbacı, yarım kalan hikayesini tamamlamak için yola çıktığını söyledi.
‘HİÇ KİMSEYE BOYUN EĞMEDİM’
Çorbacı, “Bugün çok önemli bir gün. Tüm İslam aleminin mevlit kandilini kutluyorum. Bugün burada bulunarak bana ve partimize güç kattınız hepinize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sözlerime her zaman üyesi olmaktan gurur duyduğum partimizin demokrasi şölenini zenginleştiren diğer aday arkadaşlarıma başarılar dileyerek başlamak istiyorum. Partimizin her kademesinde göreve talip olan ve hali hazırda görev yapan tüm değerli yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben gözümü bu partide açtım ve her zaman partimizin menfaatini gözetip bu çizgide siyaset yaptım. Her zaman birlik ve beraberliği, sevgi ve saygıyı ön planda tutup kimseye boyun eğmedim. Bana inanan partimizin de boynunu yere indirmedim. Yarım kalan bir hikayem vardı, onu tamamlamak için aday oluyorum” dedi.
‘FAKİR FUKARANIN SESİ OLACAĞIM’
Alanya için herkesin bir hedefi olduğunu söyleyen Çorbacı, “Bu hedefe birlikte koşmak için aday oluyorum. Genç kardeşlerimizin önünü açmak için aday oluyorum. Ekonomik sıkıntılar içinde olan fakir fukaranın sesi ve nefesi olmak için aday oluyorum. Baba ocağına küsenleri yeniden aynı çatı altında toplamak için aday oluyorum. Ülkemiz için umut olan partimize hizmetkâr olmak için aday oluyorum. Dağ, tepe, köy, mezra, ev ev dolaşarak, çoğalan taraf olmak için aday oluyorum. Gençlik örgütünde ter döktüğüm partim için orta yaşımı, hatta tüm yaşamımı feda etmek için aday oluyorum. Umudunu yitirenlerin, işleri iyi gitmeyenlerin, susanların ve susturulanların tek sığınağı olan partimizin umut, gelecek, refah ve özgürlük beklentilerine katkıda bulunmak için aday oluyorum. Sizlere söz veriyorum. O kongre salonunda göğüs göğse mücadele edip salondan kol kola çıkacağız” diye konuştu.

#alanya chp #Sefa Çorbacı #HİKAYE #güncel alanya #alanya güncel #haber alanya #Alanya Haber #son dakika alanya #alanya son dakika
Yorumlar (0)
21°
açık
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
Trabzonspor- Alanyaspor maçında sonuç ne olur?
banner384
Namaz Vakti 08 Kasım 2019
İmsak 06:00
Güneş 07:22
Öğle 12:46
İkindi 15:36
Akşam 18:00
Yatsı 19:17
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5
banner440
banner545