Alanya CHP'de Çorbacı sahaya indi

CUMHURİYET Halk Partisi’nin (CHP) Aralık ayında yapılması planlanan ilçe kongresi öncesi Coşkun Karadağ ve Ömer Zavlak’ın ardından eski ilçe başkanlarından Sefa Çorbacı da adaylığını açıkladı. CHP İlçe Teşkilatı’nda saat 14.30’da başlayan aday açıklama törenine CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ile yönetim kurulu üyelerinin pek çoğu şehir dışında olduklarını gerekçe göstererek katılmadı. Eski ilçe başkanlarından Raif Karagöz, Ali Takavüt ve Şengül Yeşildal, başkan adayı Ömer Zavlak, meclis üyeleri Serkan Salvur ve Nazmi Zavlak ile çok sayıda partili programda hazır bulundu. Yönetim kurulu üyelerinin toplu istifası nedeniyle parti tüzüğü gereği görevi sona eren Çorbacı, yarım kalan hikayesini tamamlamak için yola çıktığını söyledi.

‘HİÇ KİMSEYE BOYUN EĞMEDİM’

Çorbacı, “Bugün çok önemli bir gün. Tüm İslam aleminin mevlit kandilini kutluyorum. Bugün burada bulunarak bana ve partimize güç kattınız hepinize teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Sözlerime her zaman üyesi olmaktan gurur duyduğum partimizin demokrasi şölenini zenginleştiren diğer aday arkadaşlarıma başarılar dileyerek başlamak istiyorum. Partimizin her kademesinde göreve talip olan ve hali hazırda görev yapan tüm değerli yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben gözümü bu partide açtım ve her zaman partimizin menfaatini gözetip bu çizgide siyaset yaptım. Her zaman birlik ve beraberliği, sevgi ve saygıyı ön planda tutup kimseye boyun eğmedim. Bana inanan partimizin de boynunu yere indirmedim. Yarım kalan bir hikayem vardı, onu tamamlamak için aday oluyorum” dedi.

‘FAKİR FUKARANIN SESİ OLACAĞIM’

Alanya için herkesin bir hedefi olduğunu söyleyen Çorbacı, “Bu hedefe birlikte koşmak için aday oluyorum. Genç kardeşlerimizin önünü açmak için aday oluyorum. Ekonomik sıkıntılar içinde olan fakir fukaranın sesi ve nefesi olmak için aday oluyorum. Baba ocağına küsenleri yeniden aynı çatı altında toplamak için aday oluyorum. Ülkemiz için umut olan partimize hizmetkâr olmak için aday oluyorum. Dağ, tepe, köy, mezra, ev ev dolaşarak, çoğalan taraf olmak için aday oluyorum. Gençlik örgütünde ter döktüğüm partim için orta yaşımı, hatta tüm yaşamımı feda etmek için aday oluyorum. Umudunu yitirenlerin, işleri iyi gitmeyenlerin, susanların ve susturulanların tek sığınağı olan partimizin umut, gelecek, refah ve özgürlük beklentilerine katkıda bulunmak için aday oluyorum. Sizlere söz veriyorum. O kongre salonunda göğüs göğse mücadele edip salondan kol kola çıkacağız” diye konuştu.