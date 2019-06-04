Alanya CHP’de bayram heyecanı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) ilçe örgütü Ramazan Bayramı münasebetiyle parti binasının önünde bir bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Partililer bir araya gelerek bayram sevincini paylaştı ve dostluk mesajları verildi.

‘HAK, HUKUK, ADALET DOLU BAYRAMLAR DİLİYORUM’

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, yapmış olduğu açıklamada İslam aleminin bayramını kutladı ve barışa, huzura dair iyi dileklerini sundu. Yanı sıra CHP İlçe yönetim kurulu üyesi, Avukat Müge Gezginci de bayram mesajını Dim TV (dimtv.tv) aracılığı ile paylaştı. Gezginci, tutsak meslektaşlarına özgürlük talebinde bulunduğu, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin olmadığı bir dünya dilediği açıklamasında “Kadına yönelik şiddetin, çocuk istismarının son bulduğu, hak, hukuk, adalet dolu bayramlar diliyorum. Haksız yargılamalar, hukuksuz ve haksız tutuklamalar son bulsun. Meslektaşlarımız cezaevindeler. Hepsine özgürlük istiyoruz. Selçuk Kozağaçlı’ya özgürlük istiyorum. Eren Erdem’e özgürlük istiyorum. Herkese mutlu bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2019, 17:08