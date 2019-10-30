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Alanya CHP'de aday bolluğu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı, önümüzdeki aylarda yapacağı kongre öncesi delege seçimleri için kolları sıvadı

POLİTİKA 30.10.2019, 22:08 30.10.2019, 22:25
Alanya CHP'de aday bolluğu
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DELEGE seçimleri için genel merkezden gelen talimatlar ışığında bir tarih belirleyen CHP, 11 Kasım ve 25 Kasım arasında delegelerini belirleyecek. 14 günlük süreçte Alanya'da mahallelere tek tek sandık konulacak ve CHP’li üyeler oylarını kullanarak delegeleri belirleyecek. CHP İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada seçim tarihleri de açıklandı.

MAHALLELER SANDIĞA GİDİYOR
Güllerpınarı, Fığla ve Kızlarpınarı Mahallesi’nde 11 Kasım Pazartesi günü 10.00-17.00 saatleri arası seçim yapılacak. Çarşı, Şekerhane, Hacet ve Cumhuriyet Mahallesi’nde 13 Kasım Çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri arası sandık kurulacak. Saray, Kadıpaşa ve Dinek Mahallesi’nde 15 Kasım Cuma günü 10.00-17.00 saatleri arası seçim yapılacak. Oba, Cikcilli, Çıplaklı ve Tosmur Mahallesi’nde 18 Kasım Pazartesi günü 10.00-17.00, Sugözü, Küçükhasbahçe, Büyükhasbahçe, Bektaş, Tepe, Tophane, Hisariçi ve Yasırali Mahallesi’nde ise 20 Kasım Çarşamba günü 10.00–17.00 saatleri arası sandık kurulacak.
BATI ALANYA’DA 22 KASIM’DA
Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, İncekum ve Okurcalar Mahallesi’nde 22 Kasım Cuma günü 10.00-16.00 saatleri arası seçim gerçekleştirilecek. Kestel, Demirtaş, Kargıcak ve Mahmutlar’da ise seçimler 23 Kasım Cumartesi günü 10.00–17.00 saatleri arası yapılacak. Alanya’daki diğer kırsal mahallelerde ise delegeler CHP Alanya İlçe Teşkilatı'nda kurulacak sandıklarla 25 Kasım Pazartesi günü belirlenecek. Seçimlerde çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki gün aynı saatte seçim yeniden yapılacak.
ŞİMDİDEN EN AZ 7 ADAY VAR
Alanya’da CHP’nin çok kritik bir virajdan geçtiğini belirten İlçe Başkanı Coşkun Karadağ yeniden aday olduğunu ilan ederken, yarışa Ömer Zavlak da dahil oldu. Zavlak, 3 Kasım’da adaylığını resmen açıklayacak. Öte yandan Sefa Çorbacı, Ali Takavüt, Mehmet Can Karagöz, Mustafa Yılmaz ve Gökhan Sipahioğlu’nun da adaylık için nabız yokladıkları gelen haberler arasında.

#Cumhuriyet Halk Partisi #CHP
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