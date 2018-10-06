Alanya CHP'nin yol haritası belirlendi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, 24 Haziran seçimlerinin analizini yapmak ve Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlerde yürütülecek çalışmaların rotasını belirlemek adına bir araya geldi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) çatısı altında gerçekleşen toplantıya Antalya Milletvekili Cavit Arı’da katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Danışma Kurulu Toplantısı’nda, Divan Başkanı Avukat Ertuğrul Yeşildal oldu.



‘MÜCADELEYE DEVAM’

Divan seçiminin ardından kürsüde yerini alan CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı yapmış olduğu konuşmasında “Türkiye'nin içinden geçtiği durumu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bizler 24 Haziran’da bir seçim atlattık. Önümüzde bir yerel seçim var. Bizler kaybetmedik, henüz ikinci yarı oynanmış değil. Bu sebeple buradaki asıl toplanma amacımız yerel seçim sürecinde sizlerle bir yol haritası çizmek ve belirlemektir. Biz halkız ve halkın yolunu hep birlikte belirleyeceğiz” İfadelerini kullandı.



TAKAVUT VE YEŞİLDAL’A PLAKET

Çorbacı konuşmasının ardından geçmiş dönem ilçe başkanları ve 24 Haziran seçimlerinde milletvekili adayı olan Şengül Yeşildal ve Ali Takavut’a çalışmalarından dolayı plaketlerini takdim etti. Aldığı plaketten dolayı onur duyduğunu ifade eden Şengül Yeşildal, “İlçe başkanına ve yönetime çok teşekkür ediyorum bu plaket yalnızca ben değil hepimiz hak ettik. Bu sebeple hepimiz adına alıyorum” şeklinde konuştu. Plaket alan bir diğer eski başkan Ali Takavut ise “Beni bu şekilde gururlandıran ilçe başkanıma ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. Bizler CHP’nin askerleriyiz. Cumhuriyet Halk Partisi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.



BAŞKAN ADAYI İÇİN ‘ÖN SEÇİM’

Danışma Kurulu Toplantısı öncesi kurulan sandıkta üyelerden gönüllerindeki Alanya Belediye Başkan Adayı’nı seçmeleri istenirken, Danışma Kurulu Toplantısı sonuna kadar devam eden ankette çıkacak sonuçların CHP'nin Alanya Belediye Başkan Adayı noktasında fikir vermesi hedefleniyor.