Alanya CHP kongre için gün sayıyor

CUMA günü Saray, Kadıpaşa ve Dinek olmak üzere üç mahallenin daha delege seçimleri ilçe teşkilatında gerçekleşti. 3. Grup sonuçlarına göre Saray ve Kadıpaşa Mahallesi’nde Coşkun Karadağ, Dinek'te ise Sefa Çorbacı önde çıktı. Yarışı Karadağ açık ara önde götürüyor. Başkan adayları Coşkun Karadağ, Ömer Zavlak ve Sefa Çorbacı da üyeleri yakın markaj altına aldı. CHP’de delege seçimleri yarın devam edecek. Oba, Cikcilli, Çıplaklı ve Tosmur Mahallesi’nde 18 Kasım Pazartesi, Sugözü, Küçükhasbahçe, Büyükhasbahçe, Bektaş, Tepe, Tophane, Hisariçi ve Yasırali Mahallesi’nde ise 20 Kasım Çarşamba günü sandık kurulacak. Batıdaki Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, İncekum ve Okurcalar Mahallesi’nde 22 Kasım Cuma, doğudaki Kestel, Demirtaş, Kargıcak ve Mahmutlar’da ise seçimler 23 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Alanya’daki diğer kırsal mahallelerde ise delegeler CHP Alanya İlçe Teşkilatı'nda kurulacak sandıklarla 25 Kasım Pazartesi günü belirlenecek. Seçimlerde çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki gün aynı saatte seçim yeniden yapılacak.