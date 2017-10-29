Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.248
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9605
EURO
4.4052
29 Ekim 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Ekim 2017 Yeni Alanya...
29 Ekim 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
29 Ekim 2017 Antalya -...
Google iPhone X ile rekabet için indirim yaptı
Google iPhone X ile rekabet...
banner468

Alanya CHP İlçe Başkanı Takavut'tan Cumhuriyet mesajı

CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut, Cumhuriyet'in kuruluş ilanının 94. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Takavut, vatandaşları Cumhuriyet'i koruma konusunda göreve çağırırken, korumayanların tüm mesuliyete ortak olduğunu söyledi

Alanya CHP İlçe Başkanı Takavut'tan Cumhuriyet mesajı

CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut, Cumhuriyet'in kuruluş ilanının 94. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Takavut, vatandaşları Cumhuriyet'i koruma konusunda göreve çağırırken, korumayanların tüm mesuliyete ortak olduğunu söyledi

29 Ekim 2017 Pazar 11:29
Alanya CHP İlçe Başkanı Takavut'tan Cumhuriyet mesajı
banner404

Haber: Cem Akıllı

KURTULUŞ Savaşı süresince adı konulmayan bir cumhuriyet rejiminin mevcut olduğunu anımsatan Takavut "Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilan edilmişti. Meclis Başkanı dışında bir devlet başkanı bulunmamakla birlikte fiili yönetim şekli cumhuriyetti." dedi. Cumhuriyetin kuruluşunun tarihsel sürecine değinen Takavut, "Bir ara, halifenin fiilen devlet başkanı olduğu ileri sürüldü. Hilafetin kaldırılmasıyla ise cumhuriyet tam anlamıyla gerçekleşmiş oldu." dedi.

'CUMHURİYET'İN KAZANIMLARI YOK EDİLİYOR'
Cumhuriyetin, demokratik ve mükemmel irade olduğunu söyleyen Takavut, "Ancak günümüz Türkiye'sinde Cumhuriyet'in kazanımları tek tek yok edilmeye çalışılıyor. Hükümetin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse, bütün kusur ve kabahatlere katılmış olur." diyerek, Atatürk'ün "Her millet, icraatına katlandığı hükümetin mesuliyetine ortaktır." sözünü anımsatmış oldu. 
Mesajının sonunda gençliğin Cumhuriyet için önemine vurgu yapan Takavut, "Büyük Atatürk, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i koruma görevini, Türk gençliğine ve fikri genç olan Cumhuriyet'in yılmaz savunucularına bıraktı. Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli, yüksek karakterli koruyucular ister. Bu duygularımla, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun." dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaCHPAli TakavütCumhuriyetMesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na tarih verdi!
Erdoğan, erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu'na tarih verdi!
22 kişi MHP’den istifa etti
22 kişi MHP’den istifa etti
Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye gönderme
Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye gönderme

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim