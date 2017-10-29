Alanya CHP İlçe Başkanı Takavut'tan Cumhuriyet mesajı

Haber: Cem Akıllı
KURTULUŞ Savaşı süresince adı konulmayan bir cumhuriyet rejiminin mevcut olduğunu anımsatan Takavut "Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilan edilmişti. Meclis Başkanı dışında bir devlet başkanı bulunmamakla birlikte fiili yönetim şekli cumhuriyetti." dedi. Cumhuriyetin kuruluşunun tarihsel sürecine değinen Takavut, "Bir ara, halifenin fiilen devlet başkanı olduğu ileri sürüldü. Hilafetin kaldırılmasıyla ise cumhuriyet tam anlamıyla gerçekleşmiş oldu." dedi.
'CUMHURİYET'İN KAZANIMLARI YOK EDİLİYOR'
Cumhuriyetin, demokratik ve mükemmel irade olduğunu söyleyen Takavut, "Ancak günümüz Türkiye'sinde Cumhuriyet'in kazanımları tek tek yok edilmeye çalışılıyor. Hükümetin icraatı menfi olup da millet itiraz etmez ve iktidarı düşürmezse, bütün kusur ve kabahatlere katılmış olur." diyerek, Atatürk'ün "Her millet, icraatına katlandığı hükümetin mesuliyetine ortaktır." sözünü anımsatmış oldu.
Mesajının sonunda gençliğin Cumhuriyet için önemine vurgu yapan Takavut, "Büyük Atatürk, 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'i koruma görevini, Türk gençliğine ve fikri genç olan Cumhuriyet'in yılmaz savunucularına bıraktı. Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen kuvvetli, yüksek karakterli koruyucular ister. Bu duygularımla, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun." dedi.
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