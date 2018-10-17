Alanya CHP'den yerel seçim açıklaması

CUMHURİYET Halk Partisi'nin (CHP) hiçbir zaman aday sıkıntısı çekmediğini söyleyen Çorbacı, "Evet kabul ediyoruz burada hiç seçim alamadık ama çok iddialı olduğumuz ortadadır. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ticaret odasında başarılı çalışmalar yapmıştır. Ancak bizim tek görüştüğümüz veya analiz yaptığımız kişi o değildir. Son günlerde onun adı sürekli geçtiği için siz onu soruyorsunuz. Fakat bizim danışma kurulu toplantımızda da Şengül Yeşildal ve Ali Takavüt isimleri çıktı. Ayrıca bizim yönetim kurulu üyemiz olan ve Mahmutlar'da meclis üyeliği de yapmış olan Avukat Murat Can da düşünülebilir. Yani biz tek bir isim üzerinde değil birçok isim üzerinde değerlendirme yapıyoruz. CHP olarak Alanya'da ve Antalya'da bayrağımızı dikeceğiz. Mehmet Şahin ismi dün gündeme geldi. Biz parti tabanımızla birlikte her konuyu değerlendirip mutlaka en güçlü adayı çıkaracağız" dedi.

'OTOBÜSÇÜ ESNAFI GERÇEĞİ BİLMELİ'

Çorbacı, geçen hafta yapılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde esnaflardan istenen 200 bin TL'lik ücretin düşürülmesi ya da vadesinin uzatılması konusundaki çabalarına rağmen Mahmutlar-Kargıcak otobüslerinin kapasite artışı karşılığında 200 bin TL ödeme kararı çıktığını söyleyen söyledi. Esnafa bazı konularda umut verildiğini belirten Çorbacı, "Son günlerde tespit edilen ücretin yarısının peşin, kalan yarısının ise para bulundukça ödeneceğine dair haberler yayınlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, yasa ve mevzuatlar doğrultusunda karar alan belediyenin en önemli organıdır. Alınan kararlar da belediye başkanı dahil herkesi bağlar. Sayın Menderes Türel de bunu bilecek tecrübe de bir siyasetçidir. Büyükşehir Meclisi'nde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (Ak Parti) oylarıyla, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) de oy kullanmayarak buna zaten destek olmuşlardır. Otobüs ücretlerinin yüzde 50'sinin peşin geri kalan bedelinin de yasal faiziyle birlikte 6 taksitle ödenmesi şeklinde karar alınmıştır. Başka bir deyişle yasal faiz de hesaplanırsa otobüsçü esnafının ödeyeceği bedel 200 bin TL'nin de üstünde olacak ve bu bedelin yarısından fazlası 6 taksitli ödenecektir. Gazetelerde çıkan, ücretin yarısı para buldukça ödenecek tarzı haberler esnafı umdurmaktan öte bir anlam ifade etmemektedir. Tek derdi çoluğuna çocuğuna ekmek götürmek olan emekçi otobüsçü esnafının daha sonra mağdur olmaması açısından bu gerçeği bilinmesinde fayda vardır" ifadelerini kullandı.

CHP'LİLER ANTALYA'DA TOPLANIYOR

Antalya'da 2019 yerel seçimlerine hazırlık ve değerlendirme bölge toplantısı yapacaklarını dile getiren Çorbacı, "Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Oğuz Kaan Salıcı da bizlerle beraber olacak. Toplantıya mevcut ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları ve eski belediye başkanları ile eski milletvekilleri de katılacak. CHP'nin seçime hazır olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu.