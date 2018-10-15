Alanya CHP'den Mehmet Şahin atağı

Ceren Şahin

YEREL seçimlere sayılı günler kala adayların henüz netleşmediği şu günlerde CHP İlçe örgütünde sürpriz bir adayın ismi dolaşıyor. CHP'nin yerel seçim adayları arasında kimsenin aklına gelmeyecek bir isim öne çıktı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin CHP'nin Alanya Belediye Başkanı adayı mı olacak? CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı Mehmet Şahin'e adaylık için teklifi sunduklarını açıkladı. Mehmet Şahin'in de konuya ilişkin olumlu yaklaştığını ifade eden Çorbacı "Olumlu yanıt bekliyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 23:59