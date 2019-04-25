Alanya CHP'den Kılıçdaroğlu’na saldırıya kınama

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ başkanlığında yapılan toplantıya belediye meclis üyeleri de katıldı. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Coşkun Karadağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik yumruklu saldırıyı sert bir dille kınadıklarını söyledi. Karadağ, “Bu saldırıyı gerçekleştiren kişinin özellikle serbest bırakılması ve bu kişiyi savunan 800 avukatın bir çocuğa yapılan tecavüzü görmezden gelmesi de manidardır” dedi. Önceki gün Gazipaşa’da açılan tarım fuarına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le görüştüklerini de söyleyen Karadağ, fuarı organize eden ekibe teşekkür etti. Önümüzdeki süreçte kırsala ağırlık vererek Alanya’da oy oranını arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Karadağ, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Demirtaş’ta Cumhuriyet İlkokulu’nu ve Devlet Hastanesi’ni ziyaret ettiklerini söyledi.

