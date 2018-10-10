Alanya CHP'den katliama kınama

CHP Alanya İlçe Başkan Yardımcısı Barış Arslan 3 yıl önce Ankara'da düzenlenen hain saldırıya ilişkin bir kınama mesajı yayınladı

Alanya CHP'den katliama kınama
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ALANYA İlçe Başkanlığı adına bir basın açıklaması yayınlayan Arslan'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bundan tam üç yıl önce başkent Ankara'da barış için toplanan 103 vatandaşımızı haince düzenlenen bir saldırıya kurban verdik. 508 vatandaşımızda bu hain saldırıda yaralandı. En küçüğü 8 yaşında olan ve hayatını kaybeden vatandaşlarımızın orda olmalarının tek amacı barış istemeleriydi. Ancak maalesef yine hainler iş başındaydı. Orada bulunan tüm vatandaşlarımızın hangi siyasi görüşte olduklarının hiçbir önemi yoktu. Hepsinin dilinde tek bir kelime vardı, oda barıştı. Bu hain saldırıda hayatını kaybeden Malatya il gençlik kollarımızdan 11 üyemiz olmak üzere bütün yurttaşlarımızı sevgi ve saygı ile anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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