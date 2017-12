Alanya CHP'de Takavut yeniden başkan oldu

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. 18.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona erdiği seçimde mevcut Başkan Ali Takavut ve Avukat Mehmet Can Karagöz yarıştı. Oy kullanma işlemlerinin ardından sayımlara geçildi. Mevcut Başkan Ali Takavut yeniden CHP Alanya'nın başkanı oldu. 417 delegenin bulunduğu CHP'de 365 delege oy kullandı. 365 delegenin 203'ünün oyunu alan Başkan Takavüt, 162'sini de Mehmet Can Karagöz aldı.

İŞTE TAKAVUT'UN LİSTESİ

Ali Takavüt

Mustafa Kaptanoğlu

Ufuk Aras solmaz

Harun Seki

Perihan Tığlı

Mehmet Okyanus

Betül Durnaoğulları

Nazmi Zavlak

Süleyman Küçüktürk

Murat Can

Sefa Çorbacı

Filiz Şahin

Berkin civelek

Memnune Hacıkadiroğlu Gargı

Mehmet Can Baysal

Barış Arslan

Hüseyin Kaya

TAKAVUT'UN YEDEK LİSTESİ

Umur Uslu

Atilla İncebacak

Mustafa Şimşek

Yusuf Demirel

Semra Uysal

Vehbi Balıktay

Levent Çelik

Şengül Ateş

Tahir Açıkalın

Orhan Ateş

Hasan Utkan Eminoğlu

Umut Arıcan

Eda Arıkan

Kemal Zavlak

Osman Yücel Deniz

Aydın Özdemir

İŞTE genel kurulda öne çıkanlar:

'ÇARŞAF DEĞİL BLOK LİSTE OLSUN'

CHP’li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aras, “Bu parti halkın en içten ve gönülden insanlarının buluştuğu bir parti. Tüzükte bir değişiklik oldu. Çarşaf liste olacak denen seçimler blok listeye döndü. Bunun bir sıkıntısı olduğunu gördük var dile getirmek istiyorum. Daha demokratik gibi görünse de blok liste ile dengeleri sağlamak çok mümkün değil, evet ama çarşaf liste ile seçime gidildiği zaman, bir diğerinin listesinden yönetime giren arkadaşların çalışma noktasında eksik kaldığını gördük. Öte yandan bugün seçimimizi tamamlamamız gerekiyor. Uzak köylerden gelen delegelerimiz var. Çarşaf liste olursa çok büyük bir zaman kaybı olacak. Partimizin geleceği için birlikte rahat çalışabilecek yönetimlere ihtiyacımız var” dedi.

‘İRADENİZE İPOTEK KOYDURMAYIN’

Ertuğrul Yeşildal ise, “Blok listeye karşı söz aldım, 43 yılını CHP’ye vermiş, kurultaylar geçirmiş, delege olmuş, divan üyeliği yapmış, 1992’de partimizi Alanya’da kurmuş birisiyim. Belediye Başkanımız Mustafa Aras bir şeyler anlattı, ama ben onun 10 katı şeyler yaşadım. Özgür bir partinin özgür üyeleri mi olacaksınız yoksa iradenize ipotek mi koyacaksınız? Tek adamın değil de oligarşinin elinde olmamak için uğraşıyoruz. Çarşaf liste demokrasidir. Liyakatını bilmediğiniz bir insana blok liste ile oy verirsiniz. Ama çarşaf liste kim hak ediyorsa ona verirsiniz. Bu blok değil de çarşaf liste olursa ona verirsiniz” dedi.

‘BİZİM KONGRELERİMİZ DÜĞÜN GİBİDİR’

Genel konuşmaların ve faaliyet raporunun okunup oylanmasının ardından başkan adaylarından Mehmet Can Karagöz adaylık konuşmasını gerçekleştirdi. Karagöz, “Kongrelerde her zaman beylik laflar söylenir. Herkes küskünleri barıştırır, herkes birleştirici olur. Ben bunları burada sanki bunu yapanlar yokmuş gibi söylemekten gücenirim. Bizim kongrelerimiz süğün gibidir. Küskünlükler burada biter bütün parti tek vücut buradan çıkar. O yüzden bunları söylemek istemiyorum.

‘İKTİDARI 6’YA KATLADIK’

Geçenlerde iktidar partisi şatafatlı bir kongre yaptı. Biz 6’yı 6’ya katladık hala aynı heyecanla buradayız. Onlar yarı delegeyi bile toplayamadı. Bugün, Alanya tarihinde gelmiş en genç İlçe Başkanı ünvanına sahip olabilirim. Şunu söylemek istiyorum, biz burada gençiz diye oy istemiyoruz. Parti içerisinde bulunan yapıda partiye iktidarı getirecek isimler olduğumuzu düşünüyoruz. Bugüne kadar olmadığı gibi ne ben ne de diğer arkadaşlarımın başka bir menfaati yoktur. Hele hele kişisel menfaat hiç yoktur. Biz bu yola koşulsuz şartsız baş koyduk. O nedenle bizim burada layıkıyla çalışmamız gerekiyor.

‘2019 İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ’

Bulabildiğimiz tüm dökümanları inceledik ve bir broşür hazırladık. Ama bununla da sınırlı kalmadık. Şunu gördük, örgütlenme modelimiz bizi başarıya götüremiyor, gerçek bir örgütlenmeye ihtiyacımız var. Onun için de örümcek ağı modelini benimsedik. Bu model daha çok fedakarlık ve özveri gerektirmekte. Her bir arkadaşımıza birincil ikincil üçüncül görevler yükleyelim dedik. Görevleri tek bir kişiye yükleyip altında ezmeyelim istedik. Yedekler dahil her bir arkadaşımız bu modelde bir başkan gibi çalışacak. İkili üçlü gruplar kurulacak ve geniş kapsamlı ivme hareketi kurulacak. Partimizin her türlü kaynağı var. 2019’un önemini bildiğimiz için özel görevler ayırdık. Özel bir başkan yardımcılığı görevimiz olacak. 2019’dan sorumlu olacak kendisi. Bu arkadaşımız evrak işleriyle uğraşmayacak tek işi 2019 üstüne çalışmak olacak. 2019’un önünü açan anahtar model budur. CHP her türlü kent iktidarına yerleşecek. Mahalle ve üye yapılanmalarına gidilecek.

‘2019 ÖNCESİ PARTİ İÇİ DAYANIŞMA SAĞLANMALI’

Bizler parti içerisinde dayanışmayı en üst seviyede tutmalıyız. Partili esnaflarımız için çalışmalar yürüteceğiz. Bu başarı sağlandığı zaman 2019’da bu esnaflarımız gelecek ve CHP benim yanımda oldu diyecek. Projelerimizi inşallah göreve geldikten sonra hayata geçireceğiz. 2019 sadece bir bilinç ve sorumluluktan ibaret değildir. 2019’da sahaya çıkma yükümlülüğümüzün olduğunun bir göstergesidir” dedi.

‘OMUZLARIMIZDA AĞIR BİR YÜK VAR’

Karagöz’ün ardından kürsüye çıkan mevcut başkan Ali Takavut ise şunları söyledi: “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu CHP’nin kongresine onurlu ve gururlu gidiyoruz. Kongreler hep hesap verilecek yerlerdir. Dışarıda değil, sokakta değil gelin CHP’nin kongrelerinde konuşun. Bu hak sizin hakkınız. CHP geleceğe güven partisidir. Daha bir ve daha birlikte bir CHP diyerek geçmiş dönemde aday olmuştuk. Bizim birbirimizden ayrı durmaya, küs olmaya lüksümüz yoktur. Bizim bir olmaya ihtiyacımız vardır. Aslında bu ülkemizin de ihtiyacıdır. Biz bu ülkenin ne zorluklarla bu günlere geldiğini biliyoruz. Omuzlarımızda çok ağır yük var. O yüzden hepimize düşen görevler var.

‘TÜRKİYE’DE CHP’Lİ OLMAK ZORDUR’

Türkiye’de sosyal demokrat olmak, CHP’li olmak zor bir iştir. Memuriyetten esnaflığa, iş ararken işe girerken solcu olmanın bedelini her zaman ödedik. Değerlerinizden inancınızdan onurunuzdan hiç bir zaman ödün vermeden bedelini ödersiniz. Ben de bu salondaki tüm CHP’liler gibi bütün bunları yaşadım ve bedelini ödedim. Bu şuurla karşınızdayım.

‘ALANYA’YA CHP BAYRAĞINI DİKMEMİZ GEREKİYOR’

İlk etapta Alanya’ya CHP bayrağını dikmemiz lazım. İkinci etapta da Antalya’yı almamız gerekiyor. Ama yetmez, 2019’da meclis iktidarını da almamız gerekiyor. Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanmamız gerekiyor. Bu dönemde de tüm parti olarak bir araya gelip iktidarı kazanmamız gerekiyor. CHP Türk halkının var olma ibaresi, özgürlük sevdasıdır. CHP’liyim demek kolay değildir. Son dönemdeki baskılar neticesinde vatandaşlar bile söylemeye korktu. Direneceğiz ve sonuca ulaşacağız. Halkı yoksulluktan kurtarmak için, başı dik sırtı pek bir ülke olmak için inatçı olmalıyız. Siyaset bana ne verecek değil, ben topluma ne vereceğim denmelidir. Siyasette ben düşüncesi öne çıkarsa kayıp kaçınılmazdır. Bu örgüt çalışan arkadaşlarımızı hiçbir zaman unutmaz.

‘SAMSUN RUHUYLA İŞ BAŞINDAYIZ’

Bizim inançlı kadrolara ihtiyacımız var. Geçtiğimiz dönemde arkadaşlarımızla bir çalışma ortaya koyduk, inandığımız ve olması gerektiğini düşündüğümüz bir yönetim anlayışıyla çalıştık. Geleceği hep beraber kucaklayacağız. Hepimizin bildiği gibi ülkemizin gidişatı iyi değil. Bu memleket ancak bu memleketi seven bizlerle kurtulacak. 1919’da Samsun’a çıkanlar bu ülkeyi kurtaracak. CHP olarak Başbakan, Bakan çıkarmak istiyoruz. Gün dostluk, barış, sevgi ve birliktelik günüdür. Bizim tek bir projemiz var o da insana dokunabilmek.”