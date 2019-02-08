Alanya CHP'de şok istifa

ÖZEL HABER - Alper KUTAY

AYNI zamanda Mahmutlarspor Başkanı olan Bağışlar'ın, CHP İlçe Teşkilatı’ndan gelen meclis üyeliği teklifi üzerine, 31 Mart yerel seçimlerinde Alanya Belediye Meclisi üyesi adayı olmak için CHP'den istifa ettiği ve şu anda herhangi bir partiye kayıt yaptırmadığı öğrenildi. Yüksek Seçim Kurulu kararı gereği, Millet İttifakı'nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan İyi Parti adayı Abdullah Sönmez'in listesinden meclise girebilmek için ya İyi Parti üyesi ya da bağımsız olma şartı gereği, Bağışlar gibi çok sayıda CHP’linin de dün itibariyle istifa ettikleri öğrenildi.

MAHMUTLAR HALKINDAN YOĞUN BASKI

Alanya’da başarılı projelere imza atan ve 2014 yerel seçimlerinde dönemin CHP Alanya Belediye Başkan Adayı olan Şefik Türktaş’ın meclis listesinde 9. sırada yer alan Bağışlar’ın, seçim sonrası meclise girmesi halinde, Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olarak değerlendirileceğinin planlandığı ve bu plana göre listede üst sıralarda görev verileceği de gelen haberler arasında. Özellikle Mahmutlar halkının meclis üyesi adayı olması için yoğun baskı yaptığı öğrenilen Bağışlar, Alanya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği'nde Sapadere Kanyonu Alternatif Turizm Projesi'nin mimarıydı. Bağışlar, aynı zamanda halen Alanya Müteahhitler Birliği'nde yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapıyor. Öte yandan meclis üyeliğinde ismi geçen Demirtaş Koruma Derneği (DEMKOD) Başkanı olan Emine Keyaoğlu, eski meclis üyesi olan iç mimar Gökhan Sipahioğlu, halen meclis üyesi Mustafa Aras ve Erdoğan Toktaş'ın da istifa ettikleri öğrenildi.