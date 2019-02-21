Alanya CHP'de şok! Çorbacı'nın başkanlığı düştü

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı'nda yaşanan belediye meclisi listesi krizinin ardından İlçe Başkanı Sefa Çorbacı'nın başkanlığının düştüğü iddia edildi.

Alanya'ya gelen CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul'un "Çorbacı'nın başkanlığı düştü. Yarın yeni başkan ve yönetim atayacağız" dediği ileri sürüldü.

NELER OLMUŞTU?

CHP yönetimi 'Meclis listesi hazırlanırken görüşümüzü almadı' diyerek İlçe Başkanı Sefa Çorbacı'ya isyan etmişti. Dün 5 saat süren bir toplantı yapan yöneticilerin, toplu istifa ile Çorbacı yönetimini düşürmeyi konuştukları, ardından 12 asil yönetim kurulu üyesi ile 2 yedek yönetim kurulu üyesinin istifa ettiği bildirilmişti. Millet İttifakı Adayı Sönmez'e herhangi bir tepkilerinin olmadığı ve ittifak çerçevesinde Sönmez'e tam destek verdikleri öğrenilen yöneticileri ikna için hem Sönmez'in, hem de BŞB Adayı Böcek'in devreye girdiği belirtilmişti.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 16:16