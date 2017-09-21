Alanya CHP'de seçimler bugün bitiyor

Haber: Alper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı'nda geçtiğimiz Pazartesi başlayan delege seçimleri bugün tamamlanıyor. Takavüt, "Delege seçimleri 20 Eylül Çarşamba günü (dün) Sugözü, Dinek ve Hacımehmetli'de yapıldı. 21 Eylül Perşembe günü (bugün) ise Güllerpınarı ve Hacet'te yapılacak. Bu mahallelerde ikamet eden parti üyelerimizin belirtilen tarihlerde delege seçimlerine katılmalarını önemle rica ediyorum" dedi. CHP'nin 9 Aralık'taki ilçe kongresinde Ali Takavüt'ün yanı sıra Mehmet Can Karagöz, Şevki Türktaş ve Sefa Çorbacı'nın da aday olmak için üye bazında nabız yokladıkları konuşuluyor.
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