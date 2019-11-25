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Alanya CHP'de seçimler bugün bitiyor

CHP’de 8 Kasım’da başlayan delege seçimleri, bugün kırsal mahallelerdeki üyelerin sandık başına gelmesiyle bitiyor

POLİTİKA 25.11.2019, 00:23
Alanya CHP'de seçimler bugün bitiyor
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CUMHURİYET Halk Partisi’nde (CHP) 37. Olağan Kurultay süreci hafta sonu Alanya’da doğu mahallelerinin delege seçimi ile devam etti. 8 Kasım’da başlayan ve bugün Alanya’da sona erecek delege seçimleri hafta sonu Kestel, Demirtaş, Kargıcak ve Mahmutlar Mahallesi ile devam etti. Bu mahallelerde 620 üye 59 delegeyi seçmek için sandık başına gitti. Mahmutlar Mahallesi’nde ise yeşil ve turuncu liste ile seçime gidildi. Seçimi, mahalle temsilcisi Güler Öz’ün hazırladığı liste kazandı. Kestel’de 12, Demirtaş’ta 5, Kargıcak’ta 4 ve Mahmutlar’da 38 delege kongrede oy kullanmaları için seçildi.
ARAS SEÇİLDİ, OKYANUS’A VİZE ÇIKMADI
Doğu mahallelerde en çok merak edilen isim olan mevcut ilçe yöneticilerinden, eski Demirtaş Belediye Başkanı ve eski Alanya Belediye Meclis Üyesi Mustafa Aras’tı. Aras’ın üyeler tarafından delege seçildiği Demirtaş’ta eski yöneticilerden Mehmet Okyanus ise delege olamadı. Aras’ın delege seçilmesi CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’ın elini güçlendirdi. Adaylığını açıklayan Coşkun Karadağ, Ömer Zavlak ve Sefa Çorbacı’nın listelerinde şimdiye kadar aldıkları oy değerlendirildiğinde Karadağ’ın önde olduğu, Zavlak ve Çorbacı’nın birleşmeleri ya da birinin çekilmesi halinde Karadağ’a rakip olacakları ifade ediliyor. Alanya’daki kırsal mahallelerde ise delegeler CHP Alanya İlçe Teşkilatı'nda kurulacak sandıklarla bugün belirlenecek. Seçimlerde çoğunluk sağlanamazsa Salı günü aynı saatte seçim yeniden yapılacak.

#CHP #kırsal mahalleler #delege #Kestel #Demirtaş #Kargıcak
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