Alanya CHP'de revizyon sinyali

ATAMAYLA göreve gelen mevcut İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, kongre zamanı aday olup olmayacağına yönelik sorulara, “Henüz çok erken” yanıtı verdi. 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde, 19 Şubat’ta Alanya İlçe Seçim Kurulu’na verilen belediye meclis üyesi aday listelerine tepki gösteren CHP’li yönetim kurulu üyelerinin toplu istifası sonrası görevi sona eren ilçe başkanı Sefa Çorbacı’nın yerine Coşkun Karadağ atandı. Çorbacı’dan sonra göreve gelen ve Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez’in seçimlerden zaferle ayrılması için gece gündüz çalışan Coşkun Karadağ, amacına ulaşamadı. Görevi bırakmayı düşünmediğini söyleyen ve atanmış değil de seçilmiş bir ilçe başkanı gibi çalışmaya devam edeceğini belirten Karadağ, “CHP İlçe Kongresi ekim ya da kasım ayında yapılacak. Benim aday olup olmayacağım henüz belli değil. Biz kongreye kadar görevimize devam edeceğiz" dedi. CHP’nin yılsonuna doğru yapılması beklenen kongresinde Gökhan Sipahioğlu ve Mehmet Can Karagöz’ün yanı sıra Coşkun Karadağ'ın da ilçe başkanlığı için yarışabileceği konuşuluyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2019, 01:12