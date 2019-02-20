Alanya CHP'de olağanüstü kriz toplantısı!

Alanya Belediye Meclisi listelerinin dün İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilmesinin ardından Millet İttifakı'nın diğer kanadını oluşturan CHP'de sular durulmuyor.

Alanya CHP'de olağanüstü kriz toplantısı!
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CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı tarafından üst sıralara girme sözü aldığı ancak kendisini 16. sırada görünce istifa kararı verdiği iddia edilen İnşaat Mühendisi Pınar Vural'ın ardından bugün parti içi muhalefet düğmeye bastı. CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı'ya tepki gösteren bazı yönetim kurulu üyeleri bugün saat 10.00'da CHP İlçe Teşkilatı'nda olağanüstü kriz toplantısı yapmaya başladı. Gelen haberlere göre Çorbacı'nın İyi Parti ile yaptığı Millet İttifakı listesini beğenmeyen bazı yönetim kurulu üyelerinin toplu olarak istifa edecekleri ve toplantının da bu amaçla yapıldığı öğrenildi.
 

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