Alanya CHP'de liste krizi

DÜN 5 saat süren bir toplantı yapan yöneticilerin, toplu istifa ile Çorbacı yönetimini düşürmeyi konuştukları ileri sürüldü. Millet İttifakı Adayı Sönmez'e herhangi bir tepkilerinin olmadığı ve ittifak çerçevesinde Sönmez'e tam destek verdikleri öğrenilen yöneticileri ikna için hem Sönmez'in, hem de BŞB Adayı Böcek'in devreye girdiği konuşuluyor.
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DÜN 5 saat süren bir toplantı yapan yöneticilerin, toplu istifa ile Çorbacı yönetimini düşürmeyi konuştukları ileri sürüldü. Millet İttifakı Adayı Sönmez'e herhangi bir tepkilerinin olmadığı ve ittifak çerçevesinde Sönmez'e tam destek verdikleri öğrenilen yöneticileri ikna için hem Sönmez'in, hem de BŞB Adayı Böcek'in devreye girdiği konuşuluyor.
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