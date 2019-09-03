Alanya CHP'de kongre heyecanı

Alper Kutay

SEFA Çorbacı’nın parti tüzüğü gereği görevinin sona ermesi sonrası atamayla göreve gelen CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, kongre zamanı aday olup olmayacağına yönelik sorulara, “Henüz çok erken” yanıtı vermişti. 31 Mart Yerel Seçimleri sürecinde, 19 Şubat’ta Alanya İlçe Seçim Kurulu’na verilen belediye meclis üyesi aday listelerine tepki gösteren CHP’li yönetim kurulu üyelerinin toplu istifası sonrası görevi sona eren ilçe başkanı Sefa Çorbacı’nın yerine Coşkun Karadağ atanmış ve yerel seçim sürecine Karadağ ile ekibiyle gidilmişti. Çorbacı’dan sonra göreve gelen ve Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez’in seçimlerden zaferle ayrılması için gece gündüz çalışan Coşkun Karadağ amacına ulaşamadı.

BOL ADAY ADAYLI SEÇİM DÖNEMİ

Görevi bırakmayı düşünmediğini söyleyen ve atanmış değil de seçilmiş bir ilçe başkanı gibi çalışmaya devam edeceğini belirten Karadağ, “CHP İlçe Kongresi Ekim ya da Kasım ayında yapılacak. Benim aday olup olmayacağım henüz belli değil. Biz kongreye kadar görevimize devam edeceğiz" dedi. CHP’nin Ekim ayı içerisinde yapılması beklenen kongresinde Sefa Çorbacı, Gökhan Sipahioğlu ve Mehmet Can Karagöz’ün yanı sıra Coşkun Karadağ'ın da ilçe başkanlığı için yarışabileceği konuşuluyor. Öte yandan, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’li Muhittin Böcek’in kazanması nedeniyle Alanya Hizmet Birimi’ni yönetme gücünü eline geçiren CHP’de ilçe başkanlığı yarışının asıl bu gücü kontrol etmek olduğu iddia ediliyor.