Alanya CHP'de kongre çalışmaları başladı

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkan Adayı Avukat Mehmet Can Karagöz, 9 Aralık'ta yapılacağı açıklanan İlçe Kongresi öncesi ekibini oluşturmaya başladı. Bir yandan yönetim kurulu adaylarını belirleyen Karagöz, diğer yandan kongrede oy kullanacak delegeleri ziyaret edip fikir alışverişinde bulunuyor. Karagöz’ün, önümüzdeki günlerde yönetiminde yer vermeyi düşündüğü isimleri kongre öncesi parti tabanına açıklayacağı ve nabız yoklayacağı da gelen haberler arasında. Öte yandan, Karagöz'den sonra başkan adayı olacağını açıklayan ikinci isim olan mevcut CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt'ün de 9 Aralık'taki kongrede Alanya'nın tanınmış ailelerine mensup gençlerin de içinde bulunduğu bir yönetimle yola devam etmek için düğmeye bastığı ve ön görüşmeleri yapmaya şimdiden başladığı öğrenildi.