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Alanya CHP'de kongre çalışmaları başladı

CHP'de kongre öncesi başkan adaylığını açıklayan ilk isim olan Karagöz delege ziyaretlerine tüm hızıyla devam ederken, Takavüt'ün de tanınmış isimlerle yola devam kararı aldığı öğrenildi

Alanya CHP'de kongre çalışmaları başladı

CHP'de kongre öncesi başkan adaylığını açıklayan ilk isim olan Karagöz delege ziyaretlerine tüm hızıyla devam ederken, Takavüt'ün de tanınmış isimlerle yola devam kararı aldığı öğrenildi

23 Ekim 2017 Pazartesi 17:36
Alanya CHP'de kongre çalışmaları başladı
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkan Adayı Avukat Mehmet Can Karagöz, 9 Aralık'ta yapılacağı açıklanan İlçe Kongresi öncesi ekibini oluşturmaya başladı. Bir yandan yönetim kurulu adaylarını belirleyen Karagöz, diğer yandan kongrede oy kullanacak delegeleri ziyaret edip fikir alışverişinde bulunuyor. Karagöz’ün, önümüzdeki günlerde yönetiminde yer vermeyi düşündüğü isimleri kongre öncesi parti tabanına açıklayacağı ve nabız yoklayacağı da gelen haberler arasında. Öte yandan, Karagöz'den sonra başkan adayı olacağını açıklayan ikinci isim olan mevcut CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt'ün de 9 Aralık'taki kongrede Alanya'nın tanınmış ailelerine mensup gençlerin de içinde bulunduğu bir yönetimle yola devam etmek için düğmeye bastığı ve ön görüşmeleri yapmaya şimdiden başladığı öğrenildi.

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Ali TakavütMehmet Can KaragözAlanayCHPAlanya
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