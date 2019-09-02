Alanya CHP'de komiteler tamam: İyi Parti'den...

Alper Kutay

AĞUSTOS ayında oluşturulan 6 komitede 23 CHP ve İyi Partili görev yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, yönetim kurulu üyelerini daha aktif çalıştırmak için yeni komiteler oluşturdu. Oluşturulan komitelerde kimlerin görev aldığı ise ilçe teşkilatı girişinde panoya asılarak partililere duyuruldu. CHP, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde birlikte hareket ettiği İyi Parti’den de bazı isimleri komitelere üye olarak aldı. Etkinlik Komitesi’nin Gülçin Güner, İrfan Akgün, Halime Dim Ceylan ve Müge Gezginci’den oluştuğu, İttifak Çevre Komitesi’nin ise Gülçin Güner, Mustafa Aras, Hüseyin Kaya, Gökhan Sipahioğlu, Nazmi Zavlak, Tuğba Arslan, Ömer Kütük ve Fikret Arık’tan oluştuğu bildirildi.

MİLLET İTTİFAKI BİR ARAYA GETİRİLDİ

İttifak Esnaf Komitesi’nin Mustafa Eroğlu, Ali Hancı, Osman Aksoy, İbrahim Çelik, Emin Gümüş ve Halit Öztürk’ten, İttifak Turizm Komitesi’nin de Gülçin Güner, Serkan Salvur, Gümrah Gürsoy, Hüseyin Onat Cihanoğlu ve Alper Kan’dan oluştuğu ifade edildi. Büyükşehir Proje Üretme Komitesi’nin Mustafa Aras, Erkan Demirci, Gökhan Sipahioğlu, Ali Hancı, Halime Dim Ceylan, Müge Gezginci ve Nazmi Zavlak’tan, Yönetim Mahalle Temsilcisi Komitesi’nin de Mustafa Aras, Mustafa Eroğlu, Gökhan Sipahioğlu ve Tekin Açıkalın’dan oluştuğu açıklandı. Komitelerin kendi alanlarında faaliyetleri kontrol edip, projeler üreterek özellikle Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bu noktada yönlendirme, sorunları daha erken tespit etmek ve yarın seçim varmış gibi vatandaşla temas halinde olunması amaçlanıyor.