Alanya CHP'de Karagöz'ün ardından Takavüt de adaylığını açıkladı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilat Başkanı Ali Takavut, haftalık olağan parti toplantısının ardından ülke ve Alanya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Takavut, 9 Aralık'ta gerçekleşecek ilçe kongresine ilişkin de bilgiler vererek, delege seçimlerinin bittiğini, yeni dönem için de tekrar aday olduğunu açıkladı. Takavut bu süreçte yönetimin yer alan ve geçtiğimiz hafta çarşamba günü adaylığını açıklayan Avukat Mehmet Can Karagöz ile yarışacak. Takavut'u adaylık açıklamasının ardından ilk tebrik eden isim de yine Karagöz oldu. Ayrıntılar geliyor...