Alanya CHP'de Karadağ dönemi

ALPER KUTAY

DÜN Alanya'ya gelen CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul tüzük gereği istifalar sonrası Çorbacı'nın görevinin düştüğünü ve yeni bir başkan ve yönetim atamak için düğmeye bastıklarını söylemişti. Siyasi kulislerde yeni ilçe başkanının eski belediye meclis üyesi Mehmet Kural olacağı konuşulurken, dün akşam sürpriz bir liste kamuoyuna sızdırıldı. CHP'nin Alanya'daki önemli isimlerinden olan ve bir dönem belediye meclis üyeliği de yapan Coşkun Karadağ'ın yeni ilçe başkanı olması için düğmeye basıldı. Merhum Hüseyin Arıkan'ın ilçe başkanlığı döneminde başkan yardımcısı da olan Karadağ'ın listesinde Gülçin Güner, Halime Dim Ceylan, Müge Gezginci, Mehmet Can Karagöz, Can Baysal, Gökhan Sipahioğlu, Mehmet Kural, Ali Hancı, Hüseyin Kaya, Eray Erdem, İrfan Akgün, Durmuş Özgen, Mustafa Kaptanoğlu, Mustafa Aras, Mustafa Eroğlu ve Serdar Köseoğlu'nun da yer aldığı öğrenildi. Listenin Antalya İl Başkanlığı'na gönderildiği ve onay beklendiği de gelen haberler arasında.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2019, 09:54