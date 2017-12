 Alanya CHP'de ikinci Takavüt dönemi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. 18.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona erdiği seçimde mevcut Başkan Ali Takavut ve Avukat Mehmet Can Karagöz yarıştı. Oy kullanma işlemlerinin ardından sayımlara geçildi. Mevcut Başkan Ali Takavut yeniden CHP Alanya'nın başkanı oldu. 417 delegenin bulunduğu CHP'de 365 delege oy kullandı. 365 delegenin 203'ünün oyunu alan Başkan Takavüt, 162'sini de Mehmet Can Karagöz aldı.

İŞTE TAKAVUT'UN LİSTESİ

Ali Takavüt

Mustafa Kaptanoğlu

Ufuk Aras solmaz

Harun Seki

Perihan Tığlı

Mehmet Okyanus

Betül Durnaoğulları

Nazmi Zavlak

Süleyman Küçüktürk

Murat Can

Sefa Çorbacı

Filiz Şahin

Berkin civelek

Memnune Hacıkadiroğlu Gargı

Mehmet Can Baysal

Barış Arslan

Hüseyin Kaya

TAKAVUT'UN YEDEK LİSTESİ

Umur Uslu

Atilla İncebacak

Mustafa Şimşek

Yusuf Demirel

Semra Uysal

Vehbi Balıktay

Levent Çelik

Şengül Ateş

Tahir Açıkalın

Orhan Ateş

Hasan Utkan Eminoğlu

Umut Arıcan

Eda Arıkan

Kemal Zavlak

Osman Yücel Deniz

Aydın Özdemir

