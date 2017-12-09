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 Alanya CHP'de ikinci Takavüt dönemi

Bugün 36'ncı seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştiren CHP'de oy sayım işlemleri sona erdi. Mevcut Başkan Ali Takavut yeniden CHP Alanya'nın başkanı oldu

 Alanya CHP'de ikinci Takavüt dönemi

Bugün 36'ncı seçimli olağan genel kurulunu gerçekleştiren CHP'de oy sayım işlemleri sona erdi. Mevcut Başkan Ali Takavut yeniden CHP Alanya'nın başkanı oldu

09 Aralık 2017 Cumartesi 18:18
 Alanya CHP'de ikinci Takavüt dönemi
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. 18.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona erdiği seçimde mevcut Başkan Ali Takavut ve Avukat Mehmet Can Karagöz yarıştı. Oy kullanma işlemlerinin ardından sayımlara geçildi. Mevcut Başkan Ali Takavut yeniden CHP Alanya'nın başkanı oldu. 417 delegenin bulunduğu CHP'de 365 delege oy kullandı. 365 delegenin 203'ünün oyunu alan Başkan Takavüt, 162'sini de Mehmet Can Karagöz aldı.
İŞTE TAKAVUT'UN LİSTESİ
Ali Takavüt
Mustafa Kaptanoğlu
Ufuk Aras solmaz
Harun Seki 
Perihan Tığlı
Mehmet Okyanus
Betül Durnaoğulları
Nazmi Zavlak
Süleyman Küçüktürk
Murat Can
Sefa Çorbacı
Filiz Şahin
Berkin civelek
Memnune Hacıkadiroğlu Gargı
Mehmet Can Baysal
Barış Arslan
Hüseyin Kaya

TAKAVUT'UN YEDEK LİSTESİ

Umur Uslu
Atilla İncebacak
Mustafa Şimşek
Yusuf Demirel
Semra Uysal
Vehbi Balıktay
Levent Çelik
Şengül Ateş
Tahir Açıkalın
Orhan Ateş
Hasan Utkan Eminoğlu
Umut Arıcan
Eda Arıkan
Kemal Zavlak
Osman Yücel Deniz
Aydın Özdemir

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Son Güncelleme: 09.12.2017 18:42
Anahtar Kelimeler:
CHPAlanyaTakavüt
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