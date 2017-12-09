 Alanya CHP'de ikinci Takavüt dönemi

CUMHURİYET Halk Partisi ( CHP ) Alanya İlçe Teşkilatı, Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. 18.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona erdiği seçimde mevcut Başkan Ali Takavut ve Avukat Mehmet Can Karagöz yarıştı. Oy kullanma işlemlerinin ardından sayımlara geçildi. Mevcut Başkan Ali Takavut yeniden CHP Alanya'nın başkanı oldu. 417 delegenin bulunduğu CHP'de 365 delege oy kullandı. 365 delegenin 203'ünün oyunu alan Başkan Takavüt , 162'sini de Mehmet Can Karagöz aldı. İŞTE TAKAVUT'UN LİSTESİ Ali Takavüt Mustafa Kaptanoğlu Ufuk Aras solmaz Harun Seki Perihan Tığlı Mehmet Okyanus Betül Durnaoğulları Nazmi Zavlak Süleyman Küçüktürk Murat Can Sefa Çorbacı Filiz Şahin Berkin civelek Memnune Hacıkadiroğlu Gargı Mehmet Can Baysal Barış Arslan Hüseyin Kaya

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