 Alanya CHP'de ikinci Takavüt dönemi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) bugün 36'ncı Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. 18.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona erdiği seçimde mevcut Başkan Ali Takavut ve Avukat Mehmet Can Karagöz yarıştı. Oy kullanma işlemlerinin ardından sayımlara geçildi. Mevcut Başkan Ali Takavut yeniden CHP Alanya'nın başkanı oldu. 417 delegenin bulunduğu CHP'de 365 delege oy kullandı. 365 delegenin 203'ünün oyunu alan Başkan Takavüt, 162'sini de Mehmet Can Karagöz aldı.
İŞTE TAKAVUT'UN LİSTESİ
Ali Takavüt
Mustafa Kaptanoğlu
Ufuk Aras solmaz
Harun Seki
Perihan Tığlı
Mehmet Okyanus
Betül Durnaoğulları
Nazmi Zavlak
Süleyman Küçüktürk
Murat Can
Sefa Çorbacı
Filiz Şahin
Berkin civelek
Memnune Hacıkadiroğlu Gargı
Mehmet Can Baysal
Barış Arslan
Hüseyin Kaya
TAKAVUT'UN YEDEK LİSTESİ
Umur Uslu
Atilla İncebacak
Mustafa Şimşek
Yusuf Demirel
Semra Uysal
Vehbi Balıktay
Levent Çelik
Şengül Ateş
Tahir Açıkalın
Orhan Ateş
Hasan Utkan Eminoğlu
Umut Arıcan
Eda Arıkan
Kemal Zavlak
Osman Yücel Deniz
Aydın Özdemir
İLGİLİ HABERLER
CHP Alanya İlçe Teşkilatı 36’ncı Seçimli Olağan Genel Kurulu Kongresi
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.