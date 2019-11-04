banner449

banner552

banner481

banner472

Alanya CHP'de heyecanlı bekleyiş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı, önümüzdeki aylarda yapacağı kongre öncesi delege seçimleri için kolları sıvadı

POLİTİKA 04.11.2019, 23:13
Alanya CHP'de heyecanlı bekleyiş
banner404

DELEGE seçimleri için genel merkezden gelen talimatlar ışığında bir tarih belirleyen CHP, 11 Kasım ve 25 Kasım arasında delegelerini belirleyecek. 14 günlük süreçte Alanya'da mahallelere tek tek sandık konulacak ve CHP’li üyeler oylarını kullanarak delegeleri belirleyecek. CHP İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada seçim tarihleri de açıklandı.

MAHALLELER SANDIĞA GİDİYOR
Güllerpınarı, Fığla ve Kızlarpınarı Mahallesi’nde 11 Kasım Pazartesi günü 10.00-17.00 saatleri arası seçim yapılacak. Çarşı, Şekerhane, Hacet ve Cumhuriyet Mahallesi’nde 13 Kasım Çarşamba günü 10.00-17.00 saatleri arası sandık kurulacak. Saray, Kadıpaşa ve Dinek Mahallesi’nde 15 Kasım Cuma günü 10.00-17.00 saatleri arası seçim yapılacak. Oba, Cikcilli, Çıplaklı ve Tosmur Mahallesi’nde 18 Kasım Pazartesi günü 10.00-17.00, Sugözü, Küçükhasbahçe, Büyükhasbahçe, Bektaş, Tepe, Tophane, Hisariçi ve Yasırali Mahallesi’nde ise 20 Kasım Çarşamba günü 10.00–17.00 saatleri arası sandık kurulacak.

BATI ALANYA’DA 22 KASIM’DA
Konaklı, Payallar, Türkler, Avsallar, İncekum ve Okurcalar Mahallesi’nde 22 Kasım Cuma günü 10.00-16.00 saatleri arası seçim gerçekleştirilecek. Kestel, Demirtaş, Kargıcak ve Mahmutlar’da ise seçimler 23 Kasım Cumartesi günü 10.00–17.00 saatleri arası yapılacak. Alanya’daki diğer kırsal mahallelerde ise delegeler CHP Alanya İlçe Teşkilatı'nda kurulacak sandıklarla 25 Kasım Pazartesi günü belirlenecek. Seçimlerde çoğunluk sağlanamazsa bir sonraki gün aynı saatte seçim yeniden yapılacak. Alanya’da CHP’nin çok kritik bir virajdan geçtiğini belirten İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Kongre öncesi mahalle başkanlarımızı delegelerimizin oyları ile belirleyeceğiz. Üyelerimizin, delegelerimizin seçimlere ilgi göstermesini bekliyor, herkesi mahalle seçimlerine katılmaya davet ediyorum” dedi.

#Cumhuriyet Halk Partisi #ilçe teşkilatı #alanya politika #politika alanya #haber alanya #Alanya Haber #Alanya #haberler #alanya haberleri
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
banner384
Namaz Vakti 04 Kasım 2019
İmsak 05:56
Güneş 07:18
Öğle 12:46
İkindi 15:39
Akşam 18:04
Yatsı 19:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5
banner440
banner545