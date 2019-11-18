Alanya CHP'de Hancı, Türktaş ve Güner'e şok

CHP ilçe örgütü genel kurul için gün sayıyor. Genel kurulda oy kullanacak delegelerin seçimi de hız kesmeden devam ediyor. Şimdilik 3 adayın yarıştığı seçimler için beyaz (Coşkun Karadağ), mavi (Ömer Zavlak), kırmızı (Sefa Çorbacı) olmak üzere 3 farklı renkte liste yarışıyor.

GÜLÇİN GÜNER VE ALİ HANCI LİSTE DIŞI KALDI

Delege seçimleri kapsamında bugün Oba, Tosmur, Cikcilli ve Çıplaklı mahalleleri sandık başındaydı. Barış ortamında geçen seçimler sonucu sandıklardan beyaz listeyle Coşkun Karadağ çıktı. Oy çokluğu her ne kadar beyaz liste üzerinde yoğunlaşsa da mahallelerde alınan oy oranları sonucu Başkan Karadağ’ın listesi delindi. Beyaz listenin delege adayları arasında olan ve halihazırda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Gülçin Güner ile Ali Hancı liste dışı kaldı.