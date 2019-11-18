Alanya CHP'de Hancı, Türktaş ve Güner'e şok
CHP’de delege seçimi yapılan Oba, Tosmur, Cikcilli ve Çıplaklı mahallelerinin hepsi beyaz listeyi seçti ve “Coşkun Karadağ” dedi. Yalnızca tek (beyaz) listede delege adayı olarak gösterilen yönetim kurulu üyeleri Gülçin Güner ve Ali Hancı, beyaz listenin, mavi ve kırmızı listelerin oy toplamları sonucu delinmesi sonucu delege olamadı
CHP ilçe örgütü genel kurul için gün sayıyor. Genel kurulda oy kullanacak delegelerin seçimi de hız kesmeden devam ediyor. Şimdilik 3 adayın yarıştığı seçimler için beyaz (Coşkun Karadağ), mavi (Ömer Zavlak), kırmızı (Sefa Çorbacı) olmak üzere 3 farklı renkte liste yarışıyor.
GÜLÇİN GÜNER VE ALİ HANCI LİSTE DIŞI KALDI
Delege seçimleri kapsamında bugün Oba, Tosmur, Cikcilli ve Çıplaklı mahalleleri sandık başındaydı. Barış ortamında geçen seçimler sonucu sandıklardan beyaz listeyle Coşkun Karadağ çıktı. Oy çokluğu her ne kadar beyaz liste üzerinde yoğunlaşsa da mahallelerde alınan oy oranları sonucu Başkan Karadağ’ın listesi delindi. Beyaz listenin delege adayları arasında olan ve halihazırda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Gülçin Güner ile Ali Hancı liste dışı kaldı.
Alanya'da CHP İlçe Başkanlığı seçiminde kazanan kim olur?
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