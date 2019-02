Alanya CHP'de deprem: Çorbacı Dim TV'de anlattı

Ceren ŞAHİN

CUMHURİYET Halk Partisi Alanya İlçe Teşkilatı'nda sular durulmuyor. Millet İttifakı’nın açıklanan Meclis Listesi’nin ardından CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı’nın kendilerinin fikrini almadan liste hazırladığını öne süren 12 asil yönetim kurulu üyesi ile 2 yedek yönetim kurulu üyesi istifa ederken, bu istifaların ardından tüzük gereği Çorbacı’nın ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu düştü. Parti içerisinde yaşanan krize son olarak CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul dün el koydu. Parti binasında mevcut meclis üyeleri dahil olmak üzere çok sayıda partilinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı sonucunda yeni bir yönetim kurulunun oluşturulmasına karar verildi. İlçe başkanının kim olacağına ise bugün il yönetimi karar verecek.

‘BAŞKAN VE YENİ YÖNETİM BUGÜN AÇIKLANACAK’

CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, mevcut listenin arkasında olduklarını ifade ettiği konuşmasında “Bildiğiniz üzere önümüzde önemli bir yerel seçim var. İyi Parti ile oluşturduğumuz Millet İttifakı’yla gidiyoruz. Hiçbir ilçemizde herhangi bir sorun yaşanmıyor. Alanya’da İyi Parti ve CHP arasında kurulan sağlam ilişkiler devam etmekte ve Millet İttifakı’nın İyi Parti çatısı altında gösterdiği Abdullah Sönmez aynı inançla desteklenmektedir. Yapılan bütün görüşmelerin sonucunda bir meclis listesi oluşturulmuştur. İki partinin genel merkezden atanan koordinatörleriyle beraber ilçe başkanlarımız ve başkan adayımız bir toplantı yaptılar. Bir anlaşmaya vardılar. Çok arzu ettiğimiz bir sıralama olmasa da koordinatörler, ilçe başkanlarımız ve adayımızın oluşturmuş olduğu bu listenin bizler de arkasındayız. İlçe başkanımızın da dahil olduğu toplantılarla birlikte yönetim kurulu üyeleriyle konuşmalar gerçekleştirilmiş aslında. Sıralama hazırlanırken büyük oranda da yönetimin belirlediği isimlere uyulmuş. Bazı isimler ise arkada kalmış. Bu da doğu, batı ve merkez dengesinin gözetilmesi gereği söz konusu olmuş. Mevcut listeden memnun olmayan, sıralamalar noktasında eleştirilerini sunan bazı yönetim kurulu üyeleri haklarını kullanarak istifalarını vermişler. Demokratik haklarıdır. Özgür iradeleriyle İyi Parti ile oluşturulan sıralamayı kabul etmedikleri için istifa etmişlerdir. Mevzuat gereği yönetim düşmüş ve yeni bir yönetim kurulu atama gereği doğmuştur. Başkanlık noktasında yeni bir ilçe başkanı mı atanır yoksa mevcut başkanla yola devam mı edilir, bunu il yönetim kurulumuz ile görüşerek kararlaştıracağız. İçeride mevcut meclis üyelerimizle birlikte hep birlikte konuştuk. Bunları il yönetimimize taşıyacağız. Oluşturulacak yönetim ve başkan için yarın gereken açıklama yapılacaktır. Millet İttifakı dimdik ayaktadır. Partimiz sahada çalışacak ve elinden gelen bütün katkıyı sunacaktır. İlçe yönetiminden istifa eden arkadaşlarımız da saha çalışmalarına dahil olacaklardır. Herkes elinden gelen her şeyi yapacaktır. Millet İttifakı Antalya’da kazanacaktır” dedi.

‘YENİ YÖNETİMİN DAHA FAZLA KATKILARI OLACAKTIR’

Millet İttifakı listesinin açıklanmasıyla CHP içerisinde yaşanan çalkantıların vatandaşta bir güven sorunu yaratıp yaratmayacağına ilişkin söz alan Kumbul “Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye’nin en köklü partisidir. Bütün örgütleri dimdik ayaktadır. Yönetim kurulları değişebilir lakin CHP ayakta kalır. Partimiz Cumhuriyetin ve Atatürk ilkelerinin teminatıdır. Yeni gelen arkadaşlarımız daha hevesli ve heyecanlı sahada olacaklardır. Ben daha fazla katkıları olacağına eminim. Yaşananlar halk nezdinde bir sıkıntıya sebep olmayacaktır” diye konuştu.

‘LİSTEYİ KENDİ KAFAMA GÖRE YAZMADIM’

Öte yandan CHP İlçe Başkanı Çorbacı, 19 Şubat’tan bu yana yaşanan liste krizine ilişkin bilinmeyenleri ve olayların perde arkasını Alanya’nın yeni nesil televizyon kanalı Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında Dim TV (dimtv.tv) Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Alanya Politika Editörü Alper Kutay’ın sunduğu Ana Haber Bülteni’nde değerlendirdi. Çorbacı listedeki sıralamalara ilişkin yapmış olduğu açıklamada yönetim kurulu üyelerinin belirlediği isimlerden seçim yapıldığını belirtirken, kurula mensup kişilerin seçim sonucu imzaladıkları kağıdı da canlı yayında izleyicilere sunarak “Resmi başvuru yapan partili arkadaşlarımız vardı. Aynı zamanda süreç ilerlediği vakit meclis üyelerimizin de içerisinde bulunduğu meclise girmek isteyen başkaca adaylarımız vardı. Kendi çapımızda küçük bir oylama yaptık. Burada da görüldüğü gibi hakkımda yönetim kurulu üyelerime danışmadığım noktasında çıkan dedikoduların boş olduğu ortadadır. Ben bu listeyi kendi kafama göre yazmadım. Kendilerine sundum ve dahi oyladım. Listede olmayan lakin mevcut meclis üyelerimiz arasında yer alan Erkan Demirci’yi de son gün giderek ikna ettim. Bundan haberleri yoktu. Onu da sonrasında söyledim. Bilgisini verdim. Biliyorsunuz Erkan bey, yeni dönemde olmak istemediğini belirtmişti. Alanya’da başarılı bir meclis üyesi, Antalya ve Alanya arasında köprü oldu. Kendisini ikna etmemiz üzerine 1’inci sıraya tabii ki onu yazdık. Nazmi Zavlak yönetim kurulunda yapmış olduğumuz oylamada 1’inci çıkan arkadaşımızdı. Onun için 4’üncü sırayı da ona verdik. Hemen bir parantez açalım, 24 Haziran’da vatandaştan aldığımız eleştirilerin en büyüğü listede doğu, batı dengesinin olmamasıydı. Ben de bunu göz önünde bulundurarak doğu, batı dengesi yapılması gerektiği kanaatine vardım. Bunu da toplantılarda belirttim. Kendilerine de söyledim. Herkes de doğru bir düşünce olduğunu ifade etti. Saha çalışmalarında mahallelerde görüştüğümüz vatandaşlara da bu doğrultuda gereken sözleri vermiştik. Batıda Hüseyin Yaman ve doğuda Yılmaz Bağışlar olmak üzere listede gereken yeri verdik. Yaman için sadece Konaklı’ya sormadık. Payallar’a da sorduk, Türkler’e de. Bağışlar, Mahmutlar’dan açık ara öne çıkan bir isimdi. Daha evvel girilen seçimde de biri 8’inci, diğeri ise 9’uncu sıradaydı. Geçtiğimiz seçimlerde Yaman meclisi kıl payı kaybetmişti. Bağışlar da var gücüyle çalışmıştı. Ben dışarıdan getirip bir adam yazmadım. Bunların hepsi geçtiğimiz dönemde de parti için çalışan insanlar. Hiçbir vatandaşımızdan herhangi bir eleştiri almadık. Doğu, batı dengesinin ardından Alanya merkeze geldik. Serkan Salvur’u değerlendirdik. 13’ü Engin Alataş olarak belirledik. Erdoğan Toktaş zaten grup sözcümüz, sürükleyici bir büyüğümüz. Bu noktada Pınar Vural’a haksızlık yapmış olabiliriz. Bunu kabul ediyorum. O da listeye girenlerin içerisinde bana en yakın olan insan. Ama maalesef ittifak olduğu için zaten elimiz dar. Birçok kişi de yazılamayacağını anladığı için geri adım attı. Ben bunları da anlattım” ifadelerini kullandı.

‘KİMSE ‘BU İŞİN ASLI NEDİR?’ DİYE SORMADI’

İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin, istifalarını vermeden önce kendisinden listelere ilişkin bir açıklama talep etmediklerini belirten Çorbacı “Şuna da değinmek isterim ki, istifa iddiaları bana gelmeden önce basına sızdı. İstifa edenlerin hiçbiri gelip benden listelere ilişkin herhangi bir açıklama talep etmedi. Ben partideydim. İlçe binasında kimse yoktu. Akşam özel olarak mesaj attım. ‘Yarın saat 12.00’de partimize gelin’ dedim. İstifa etmeden önce gelip benimle hiç konuşmadılar. Altını özel olarak çiziyorum. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partide, demokratik ortamın bu denli sağlanabildiği, herkesin rahatlıkla eleştirisini sunarak, bütün haklarını kullanabildiği bir yönetimde ‘Nedir bu işin aslı?’ diye hiçbiri gelip bana sormamıştır. Sonuç olarak görevlerinden istifa ettiler. Ben kimseye kırgın değilim. Lakin bir hata var ise gel hesap sor değil mi? Başkanım ‘Hop’ de. Önümüzde bir yerel seçim var. 31 Mart’ı atlatalım, herkesin derdi o zaman görüşülsün. Ben her daim hatam var ise kabul etmeye varım. Lakin hele ki böylesi bir süreçte asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi’yken, tarafıma hiçbir şey sorulmaksızın edilen istifalar üzücü. Elbette ki demokratik haklarıdır. Saygı duyuyorum. Arkadaşlara kırgın değilim. Lakin yaraları sararak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. İl ve ilçe yönetimimize, genel merkeze saygım sonsuzdur. Bizler koşullar her ne olursa olsun Antalya’da Muhittin Böcek, Alanya’da Abdullah Sönmez için çalışmaya devam edeceğiz. Martın sonu bahar diyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BİZ HER DAİM KUCAKLAYAN TARAF OLACAĞIZ’

İstifa eden yönetim kurulu üyelerinin demokratik haklarını kullandıklarını belirten Çorbacı “Benim üzüldüğüm nokta şu ki, ben hata da yapmış olabilirim ama asıl olan CHP’dir. Bu liste hatalı bile olsa buna insanlar karar vermeliydi. Vatandaşlar zaten bunu sandıkta gösterecekti. Koltuklar gelip geçicidir. İstifalarına saygı duyuyorum. Demokratik haklarıdır, kullanmışlardır. Lakin kişisel çıkarlar değil, Cumhuriyet Halk Partisi düşünülmeliydi. Bizi üzen bu oldu. İstifa eden arkadaşlarımız da sahada çalışacaklardır. Ben buna da eminim. Bizler her daim kucaklayan taraf olmaya devam edeceğiz. Tekrar altını çiziyorum ki asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir” dedi.

‘CHP’DE SİYASETİN GENÇLEŞMESİ GEREKİYOR’

Çorbacı parti içi kadrolarının gençleşmesi gerektiğine dikkat çekerek “Listelere zaten sahip çıkıldı. Başkanlık noktasında il yönetimimiz nihai kararı verecektir. Ben partime ihanet etmedim. Buraya da tırnaklarımla kazıya kazıya geldim. Gençlik kollarından bu yana örgütün içerisindeyim. Ben atansam da atanmasam da mücadeleme devam edeceğim. CHP’de siyaset yapmaya da devam edeceğim. Bazı şeylerin CHP’de değişmesi, siyasetin gençleşmesi gerekiyor. Partime küsmeden çalışmaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.