Alanya CHP'de başkanlık düğümü çözülüyor

Haber: Alper KUTAY

CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt 24 Haziran'da Antalya milletvekili aday adayı olmak için istifa edince yerine yönetim içinden kimin seçileceği konusu tartışılmaya başlandı. Takavüt'ün istifasının ardından yönetim kurulunun bir hafta içerisinde toplanarak seçim yapması ve il başkanlığına yeni ilçe başkanının ismini bildirmesi gerekiyor. Takavüt'ün istifasından sonra gündeme gelen üç isim Sefa Çorbacı, Mehmet Okyanus ve Can Baysal oldu. Bu arada tüzük gereği Takavüt'ün istifasından sonra yerine gelen Örgütlenmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Kaptanoğlu’nun ilçe başkanı olmayı düşünmediği öğrenildi. CHP yönetimi seçim yapmak üzere 2 Mayıs Çarşamba saat 12.00'de toplanacak, Çorbacı, Okyanus ve Baysal arasında tercih yaparak yeni başkanı Antalya İl Teşkilatı'na bildirecek.