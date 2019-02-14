Alanya CHP'de 17 kişi listeyi bekliyor

CUMHUR İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Adem Murat Yücel ile Millet İttifakı’nın adayı Abdullah Sönmez, hem kendi partileri hem de ittifak ortağı partilerin ilçe başkanlarıyla en iyi listeyi hazırlamak için istişarelerini sürdürüyor. Listeler 19 Şubat’ta İlçe Seçim Kurulu’na verildikten sonra askıya çıkacak ve 3 Mart tarihine kadar askıda kalacak, ardından itirazlar da değerlendirilerek son şekli verilmiş listeler kamuoyuna açıklanacak.

LİSTEDE SÜRPRİZ İSİMLER VAR

Listelerin İlçe Seçim Kurulu’na verilmesine 5 gün kala CHP’de 17 kişinin Alanya Belediye Meclis Üyesi Aday Adayı olmak için resmen başvurdukları öğrenildi. Halen mecliste görev alan ve Belediye Meclisi’nde CHP’nin grup sözcüsü olan Avukat Erdoğan Toktaş’ın yanı sıra Adasa Yapı’nın patronu İnşaat Mühendisi Aycan Fenercioğlu’nun liste başı olacakları konuşuluyor. Listede ayrıca Yılmaz Bağışlar, Nazmi Zavlak, Emine Keyaoğlu, Engin Alataş, Hüseyin Şahin, Levent Eren, Bengisu Yalı, Ali Hancı, Ali Sönmez, Hüseyin Yaman, Gökhan Sipahioğlu, Nefise Develioğlu, İbrahim Aksu, Serkan Salvur ve Pınar Vural’ın da olduğu gelen haberler arasında.

