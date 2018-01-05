Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları-5 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Çocuklarda zeka gelişimini arttırmanın 5 adımı
Çocuklarda zeka gelişimi artırmanın 5...
Günlük Burç Yorumu - 5 Ocak 2018 Cuma
5 Ocak Günlük Burç Yorumu
5 Ocak 2018 Antalya - Alanya Hava Durumu
5 Ocak 2018 Antalya -...

Alanya çevreyolu isyanında, AK Parti Afyon'da kampta

Alanya'da çevreyolu konusunda vatandaş isyan edip yol kapama eylemi yaparken, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibi aileleriyle birlikte Afyon kampına gitti

Alanya çevreyolu isyanında, AK Parti Afyon'da kampta

Alanya'da çevreyolu konusunda vatandaş isyan edip yol kapama eylemi yaparken, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibi aileleriyle birlikte Afyon kampına gitti

05 Ocak 2018 Cuma 16:28
Alanya çevreyolu isyanında, AK Parti Afyon'da kampta
banner404

Haber:Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, tüm yönetim kurulu üyelerini ve Ak Partili Belediye Meclis Üyelerini Afyon Çalıştay Kampı'nda bir araya getiriyor. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılacağı çalıştayda teşkilat olarak yapılması planlanan projeler ve stratejilerin belirleneceği, aynı zamanda tüm teşkilat mensupları arasında kaynaşma sağlanacağı belirtildi. Afyon May Termal Otel’de bugün başlayan kampa Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun’un da katılacağı ve seçim işleri ile alakalı istişarelerde bulunulacağı, ayrıca çeşitli kişisel gelişim seminerlerinin yapılacağı bildirildi.
PAZAR GÜNÜ DÖNECEKLER
Bu akşam başlayan kamp 7 Ocak Pazar günü son bulacak. Programa göre bugün 14.00'de aileleriyle Afyon'a giden partililer, akşam yemeğinin ardından ilk gün bir toplantı yaparak günü tamamlayacak. Cumartesi ise Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ahmet Sorgun bir konferans verecek. Sorgun'un ardından Pınar Yetkin partililere İletişim, Motivasyon ve Stres Yönetimi'ni anlatacak. Aynı gün İhsan Ataöv, Protokol ve Nezaket Yönetimi semineri düzenleyecek. 7 Ocak Pazar günü ise kamp programı değerlendirilecek ve Alanya'ya dönülecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaÇevre YoluIsyanMustafa TokluAK Parti İlçe BaşkanıAfyon Çalıştay Kampı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Ak Gençlik'te görev dağılımı yapıldı
Alanya Ak Gençlik'te görev dağılımı yapıldı
Görevden alınan başkanın 3,5 yılda yaptığı servet dudak uçuklattı!
Görevden alınan başkanın 3,5 yılda yaptığı servet dudak uçuklattı!
Musa Özdemir Politika Kulisi'nde
Musa Özdemir Politika Kulisi'nde

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim