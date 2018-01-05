Alanya çevreyolu isyanında, AK Parti Afyon'da kampta

Haber:Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, tüm yönetim kurulu üyelerini ve Ak Partili Belediye Meclis Üyelerini Afyon Çalıştay Kampı'nda bir araya getiriyor. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılacağı çalıştayda teşkilat olarak yapılması planlanan projeler ve stratejilerin belirleneceği, aynı zamanda tüm teşkilat mensupları arasında kaynaşma sağlanacağı belirtildi. Afyon May Termal Otel’de bugün başlayan kampa Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun’un da katılacağı ve seçim işleri ile alakalı istişarelerde bulunulacağı, ayrıca çeşitli kişisel gelişim seminerlerinin yapılacağı bildirildi.

PAZAR GÜNÜ DÖNECEKLER

Bu akşam başlayan kamp 7 Ocak Pazar günü son bulacak. Programa göre bugün 14.00'de aileleriyle Afyon'a giden partililer, akşam yemeğinin ardından ilk gün bir toplantı yaparak günü tamamlayacak. Cumartesi ise Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ahmet Sorgun bir konferans verecek. Sorgun'un ardından Pınar Yetkin partililere İletişim, Motivasyon ve Stres Yönetimi'ni anlatacak. Aynı gün İhsan Ataöv, Protokol ve Nezaket Yönetimi semineri düzenleyecek. 7 Ocak Pazar günü ise kamp programı değerlendirilecek ve Alanya'ya dönülecek.