Alanya büyükşehir mi oluyor?

Haber: Alper KUTAY

VALİ Karaloğlu ziyaret sırasında Manavgat heyetine, "Alanya çok yakında Büyükşehir olacak, Manavgat da Alanya'ya bağlanacak" dedi. Bu sözlerin Manavgat'ta duyulması üzerine çok sayıda Manavgatlı bu duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada Vali Karaloğlu'na yönelik eleştiriler peşpeşe gelirken, Yeni Alanya Politika Editörü ve Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay'ın konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, "Evet, sayın Vali sohbetimiz sırasında bunları söyledi ancak biz bu sözleri espri olarak kabul ediyoruz. Ben inanıyorum ki 24 Haziran seçimlerine giderken Ak Parti Hükümeti böyle bir yanlışın altına imza atmaz. Manavgat halkı bu konudan rahatsız olur" dedi. Detaylar bu akşam saat 18.00'de Alanya'nın yeni nesil kanalı Dim TV'de Alper Kutay ile Ana Haber'de.