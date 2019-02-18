Alanya Büyük Birlik de 'Yücel' dedi

Alanya Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur'un 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i destekleme kararı aldıklarını açıklamasının ardından Büyük Birlik Partisi (BBP) Alanya İlçe Başkanı Fevzi Yıldırım da Başkan Yücel'i destekleme kararı aldıklarını açıkladı. Yıldırım, Alanya'da aday çıkarmadıkları için Başkan Yücel'i destekleyeceklerini söyledi

Alanya Büyük Birlik de 'Yücel' dedi
banner404

Alper KUTAY

AKŞAM saatlerinde MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'la birlikte Fevzi Yıldırım ve Vedat Uygur'la bir aray gelen Başkan Yücel, desteklerinden ötürü teşekkür etti. Alanya Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur açıklamasında şu ifadeleri kullandı:  "Yerel seçimlerde şehrimizde Büyük Birlik Partisi'nin adayı bulunmamaktadır. Bu kapsamda Alanya Alperen Ocakları Başkanı olarak, yönetim kurulumuza mensup kıymetli dava arkadaşlarımızla aldığımız karar doğrultusunda, Alanya'nın geleceği ve 5 yıllık görev süresi boyunca milletimizin kalbine dokunan, insan ve hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışan, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı ortak adayı Sayın Adem Murat Yücel Bey'i destekleme kararı almış bulunmaktayız.. Almış olduğumuz kararın vatanımıza, aziz ve kahraman Türk milletine, Alanya'mıza ve kıymetli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını Yüce Allah'tan dilerim."

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 23:19
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Kasımpaşa mesaisi başladı
Kasımpaşa mesaisi başladı
  1. SPOR

banner495

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472