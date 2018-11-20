'Alanya bizimle 'İYİ'leşecek'

İYİ Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı öncesinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Apaydın'ın yapmış olduğu açıklamaların satır başları şu şekilde:

'PARTİMİZ ZAFER HAZZINI TATMAK UĞRUNA ALANYA'YI HARCAMAYACAKTIR'

"Yerel seçimler için siyasi partiler, yerel seçimlerde aday olarak kazanacağına inandığı isimleri açıklamaya başladılar. Malumunuz, basın gündeminizde yerel seçimlerle ilgili konular ya da başkan adayları isimleri hakkındaki çalışmalarınız yoğun bir şekilde devam etmekte. AKP'nin temayül yoklamaları sonuçları hakkındaki haberler ve MHP'nin adayını kesinleştirdiğine dair açıklamaları da hepinizin malumu. Şunu belirtmek isterim ki, teşkilatımız zafer hazzını tatma uğruna Alanya'yı harcamayacaktır. Bahaneleri pranga gibi birbirine bağlamayacak, devletin imkanını kullanarak vermesi gereken hizmeti halka gösteriş yaparak sunmayacaktır."

'HALKIN HAK ETTİĞİNİ VERİRKEN GÖSTERİŞ YAPANLARDAN OLMAYACAĞIZ'

"Bizler Alanya için, halkımız için, ince eleyip, sık dokuyarak çalışıyoruz. Dürüstlüğü kendisine ilke edinen, şeffaflığı ile akılda soru işareti bırakmayan, hizmeti veremediğinde bahaneler üretmek yerine hizmetin kendisini veren kısacası halkın hak ettiğini gösteriş yaparak değil, 'Halka verilmesi gereken hizmet bu, tabi ki yapacağım!' ilkesiyle çalışan bir aday çıkaracağız. Ve emin olun ki Alanya bizim bu özverili çalışmalarımızın sonucunda İyi'leşecek."

'SAMİMİ VE HALKTAN OLMAK BELEDİYECİLİKTE EN ÖNEMLİ DAVRANIŞTIR'

"İnsanlar artık altı boş ya da lütuf etmişçesine sunulan hizmetlerden sıkıldı. Samimi olmak, halktan olmak, kibirlenmemek belediye hizmetinin başkanlığını yapacak olan bir kişi için en önemli davranış olmalıdır. Alanya'ya hizmet etmek demek, doğusu ve batısıyla herkese hizmet etmek demektir. Önümde engel var değil, engel olsa da ben bunu yapacağım ilkesinde davranmak Alanya'yı İyi'leştirecek en önemli unsurdur."

'ZAFER GÜZEL BİR HİSTİR LAKİN HIRS YANLIŞA SÜRÜKLER'

"İyi Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak bu süreçteki hassasiyetimizin sebebi, partimizin ilke ve prensiplerini en doğru şekilde yansıtacak adayı belirleme isteğimizdir. İnce elenip, sık dokunan, halkımızı refaha götürecek bu çalışmalarımızda, İyi Parti'yi Alanya'da farklı kılmaktadır. Zafer elbette ki güzel bir histir, ama hırs insanı yanlışa sürükler. Bizim, Yerel Seçimleri kazanmaya inancımız tam. Alanya'yı iyileştirmek için tüm samimiyetimizle, sonsuz fedakarlıkla, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."