‘Alanya bizim için çok önemli’

- Alper KUTAY



ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, AKP İlçe Teşkilatı’nın programı dahilinde Alanya’da bazı ziyaretlerde bulundu. Sabah saat 10.00’da Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir’i makamında ziyaret eden Enç’e, İlçe Başkanı Hüseyin Güney, Kadın Kolları Başkanı Mine Karagöz ve ekibi, Gençlik Kolları Başkanı Mimar Mustafa Toklu, İl Genel Meclisi Üyesi Necati Yıldırım ve Mustafa Aras ile çok sayıda partili eşlik etti. Konukları makamında karşılayan Özdemir, Enç’le Alanya üzerine sohbet etti. Kaymakam Özdemir’in, son dönemde sosyal projeleriyle ön plana çıkan eşi Ayşe Özdemir de konuklarla yakından ilgilendi.

‘AMACIMIZ HALKIMIZLA BULUŞMAK’

Kaymakam Özdemir, “Bilgi alışverişinde bulunup sorunları paylaşarak çözümde bulunacağız. Dilerim Alanya’mızda güzel ve keyifli zaman geçirirsiniz” dedi. Ev sahipliğinden dolayı hem İlçe Başkanı Hüseyin Güney’e hem de Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir ve eşi Ayşe Özdemir’e teşekkürlerini sunan Enç, geçtiğimiz yıl göreve başlayan Özdemir’e ‘Hayırlı olsun’ dileklerini iletti. Amacın vatandaşlarla buluşmak, kamu kurumlarını ziyaret etmek, sorunları dinlemek olduğunu belirten Enç, “Gerekli gördüğümüz sorunları mutlaka Ankara’ya taşıyacağız” mesajı verdi. Enç, Kaymakam Özdemir’i ziyaretinin ardından, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Çetin Geyik ile Milli Eğitim Müdürü İbrahim Köseoğlu’nu ziyaret etti.

‘HUZUREVİ’Nİ BAŞBAKAN AÇABİLİR’

Buradaki ziyaretlerin ardından resmi açılışı henüz yapılmayan Alanya Huzurevi’ne geçen Enç, Çetin Geyik’ten bilgiler aldı. Enç, Başbakan Erdoğan’ın Aralık ayı içerisinde Antalya’ya gelebilme ihtimalinin olduğunu belirterek, Alanya Huzurevi’nin resmi açılışını da Erdoğan’ın gelişinde yapmayı düşündüklerini söyledi. Enç, “Binamız bitti, mefruşatı yapılacak. Bu işler de bir ay içerisinde biter. Türkiye’nin en güzel huzurevini Alanya’ya kazandıracağız” diye konuştu. Enç ve partililer Dinek Mevkii’nde yer alan AKP’li Celil Görgülü’ye ait Muz Otel’de düzenlenen öğle yemeğinin ardından Engelsiz Kent Yaşam Merkezi ile Konaklı, Payallar ve Emişbeleni beldeleri ziyaretleri ile programı sonlandırdılar.





