Alanya Belediyesi’nin Akçatı’da su inadı sürüyor

Ceren ŞAHİN

AKÇATI halkı su hakkını talep ediyor. Alanya gündemine oturan ve Akçatı Mahalle halkıyla Alanya Belediyesi’nin arasını açan su savaşında son perde mobing iddialarıyla kapanmıştı. Akçatı Mahallesi’ne 30 kilometre uzaklıkta bulunan su kaynağında çalışma başlatan Alanya Belediyesi, Akçatı halkı tarafından şikayet edilmiş, şikayet üzerine Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Alanya Belediyesi’ne tutanak tutulmuş ve suç duyurusunda bulunulmuştu. Tutanak ve suç duyurusunun ardından ise bölgeden sorumlu Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli Merkez İşletme Şefi Haluk Çerkez eleştiri oklarının hedefi olmuş, Çerkez’in belediyede orman mühendisi olarak görev yapan eşi Ayşe Çerkez’in de Güzelbağ’a sürülmek suretiyle gördüğü mobing sonucu istifaya zorlandığı iddiaları yaşanan sürecin son bombası olarak Alanya gündeminde yer edinmişti. Hukuki mecraya taşınan su savaşında, Akçatı halkının su hakkı talebi devam ediyor.

MAHALLELİDEN ALANYA ÇIKARMASI

Akçatı halkı dün su hakkı talebiyle Alanya dinamiklerine bir çıkarma gerçekleştirdi. Akçatı halkı öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe örgütüne gitti. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’a su sıkıntılarını anlatan halk, “Bizim kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Çeşmelerimizden su akmıyor. Biz su hakkımızı istiyoruz. Belediye ticarethane değil ki öncelik şirketin olsun. Bizim sizden beklediğimiz şey su” dedi.

‘MUHİTTİN BAŞKANIMIZ SÖZ VERDİ’

İlk sözü alan Akçatı Mahalle Muhtarı Alaaddin Özcan “Suyumuz yetersiz. Taşıma suyla hayatımızı idare etmeye çalışıyoruz. Muhittin Böcek başkanımla muhtarlarla yaptığı toplantı kapsamında görüştük. ‘Ne istiyorsunuz?’ diye sordu. Ben de ‘Yayladan suyumuz gelecek. O suyu istiyorum. Köyümde su yok’ dedim. O da ‘Tamam 2020’de getireceğim’ dedi. Bunun takipçisi siz olacaksınız. Biz burada sizi biliriz. ASAT çözecek evet ASAT’ta sizin elinizde. Parti de sizin elinizde. Mahkeme bitsin bitmesin, çözecek olan sizsiniz. Muhittin Böcek başkanımız yapacak, sözünü verdi. Biz köyümüze su istiyoruz. Sizin de yapacağınıza inanıyoruz” dedi.

‘BİZ YAPTIK, BELEDİYE GELİP YIKTI’

Mahalle sakinlerinden Şevket Sezen Alanya Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları eleştirerek “Biz ASAT su getirecek diye kendi imkanlarımızla yatağımızı yapmıştık. Biz su beklerken, Alanya Belediyesi gelip bizim hortumlarımızı kırdı. Kendileri su almak için bizim yaptıklarımızı yıktılar” ifadelerini kullandı.

‘ÇALIŞMADAN HALKIN HABERİ YOK’

Bir başka mahalle sakini Durali Mercan da “Bu su bizim Akçatı sınırları içerisinde. Bu memleketi bu zamana kadar dedelerimiz, atalarımız, halkımız korudu. Bugüne dek bir yangın dahi çıkmamıştır. Bu su bizim hakkımız. Alanya Belediyesi çalışma başlatıyor. Halkımızın haberi yok. Orman İşletme’nin haberi yok. Burayı istimlak ediyor. Kazıyor. Şişelemek için. Alanya Belediyesi’yle bugüne kadar hiçbir sorunumuz olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Bizim istediğimiz sadece suyun gelmesidir” şeklinde konuştu.

‘GÜÇLÜNÜN DEĞİL HAKLININ YANINDA OLSUNLAR’

Mahalle sakinlerinden Hasan Mercan ise “‘Akçatı’nın suya ihtiyacı yoktur’ diye haber çıktı. Bir kere bu haber tamamen yanlıştır. Şu an hiç su akmayan hanelerimiz var. Olan da yeterli değil. Bu haberi yayan da bizim komşu köyümüzün muhtarıdır. Ahmet Sarı. Maalesef destek olması gerekirken, köstek oluyor ve taraflı davranıyor. Köy halkı olarak bizim belediye başkanımız ile en ufak bir sorunumuz yoktur. Kendisi bu kentin belediye başkanıdır ve memleket için yapılan her işin de arkasındayız. Ama bizim hakkımız olan suyu da bize teslim etmeliler. Çünkü bizim köyümüz susuzluk çekiyor. Bazı basın ve yayın organları çok taraflı haber yapıyorlar. Taraflı haber yapmasınlar. Köylüyü dinlesinler. Yani güçlünün yanında değil haklının yanında dursunlar. Basın mensuplarından bunu rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ASAT SUYU GETİRMEK ZORUNDA’

Yapılan konuşmaların ardından söz alan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, halkın su hakkı talebinde sonuna kadar haklı olduğunu vurgulayarak ASAT’ın gerekeni yapacağını söyledi. Karadağ “2014 öncesinde suyun köye tahsisine ilişkin bir tahsis kararı var. Büyükşehir Yasası’yla birlikte yer altı ve yer üstünde olmak üzere bütün kaynakların yetkisi ASAT’a devredildi. Bu demek oluyor ki, kentte ve bütün mahallelerinde su ihtiyaçlarımızı ASAT karşılayacak. Siz talebinizde sonuna kadar haklısınız. ASAT sizin evlerinize suyu getirmeye mecbur. Biz ASAT’la gereken görüşmeleri yaptık. ASAT yarın bölgeye gelerek fizibilite çalışmalarını gerçekleştirecek. Alanya Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalara gelirsek, mahkemeye intikal etmiş bir durum söz konusu. Dolayısıyla mahkeme sürecini etkileyecek bir yorum yapmamız yanlış olur. Yargı gerekeni yapacak ve kararını verecektir” dedi.

TOKLU AKÇATI HALKINA ARACI OLDU

CHP’nin ardından Ak Parti ilçe teşkilatına giden Akçatı halkı, İlçe Başkanı Mustafa Toklu’dan devreye girmesini istedi. Yapılan toplantı sonrası konuşan Başkan Toklu “Muhtarımız ve mahalle sakinleri ilçe teşkilatımızı ziyaret ettiler. Akçatı Mahallesi’nde yaklaşık 10 gündür gündemde olan suyla alakalı, çalışmalarla alakalı bilgi verildi. Biz aradık az evvel, birazdan Sayın Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel de muhtarımız ve temsilcilerden oluşan heyetle bir görüşme gerçekleştirecek. Güzel bir birliktelik içerisinde sorunun çözüme kavuşması için projelerin üretileceğini umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

BELEDİYENİN AKÇATI’YLA ‘SU İNADI’

İlçe Başkanı Toklu’nun aracılığı ile Akçatı halkının son durağı Alanya Belediyesi oldu. Başkan Yücel’le bir araya gelen Akçatı Muhtarı Alaaddin Özcan ve beraberindeki heyet su haklarını talep ettiler. Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası Yeni Alanya’ya özel açıklama yapan Muhtar Özcan, “Başkanımızla görüştük. Biz su hakkımızı istedik. Kendisi de sürekli bir kalem su alacağını söyledi. Çok verimli geçti diyemeyiz. Ben tek başıma bir karar veremem. Gidip köy halkına aktaracağım. Hep birlikte karar alarak hareket edeceğiz” dedi.