Alanya Belediyesi'ne tepki: Bu bina bitmez

9 ARALIK 2017’de temeli atılan, 16 ayda bitirileceği vaat edilen belediyenin yeni hizmet binası, aradan geçen 21 aya rağmen kaderine teslim bırakılmış durumda. Şu an bir çivinin dahi çakılmadığı inşaatta, uzun süredir herhangi bir çalışma da yürütülmüyor. Alanya gündeminde tartışılan yeni hizmet binasına ilişkin İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın’dan da eleştiri geldi. Apaydın “Belediye binası bütçe konusunda doğru planlama yapılmadan başlanmış bir proje. Bitirileceğine inanmıyoruz. Yeri de yanlış. Alanya’nın bir saraya da ihtiyacı yok. Yeni bir belediye sarayına harcanacak o parayla halka daha farklı ve yararlı alanlarda hizmetler sunulabilir. Bize göre böylesi bir sarayın yapılmak istenmesi, hesap kitap yapılmadığını, istişare kültürünün olmadığını göstermektedir” dedi.