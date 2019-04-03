Alanya Belediyesi’nde kadın meclis üyesi sayısı arttı

Haber: Alper KUTAY

GEÇTİĞİMİZ dönem MHP’den Melike Nazifoğlu ve Emine Çalış, CHP’den Nefise Develioğlu ve Ak Parti’den Gökçen Nazifoğlu görev almıştı. 2014-2019 yılları arasında görev alan Melike Nazifoğlu ve Abdullah Öztürk’ün istifasının ardından yedek listeden gelen Emine Çalış bu dönem de meclisteki yerlerini korudular. Ak Parti’de geçtiğimiz dönem 12 olan meclis üyesi sayısı bu yıl 10’a düştü. Meclisteki sandalye sayısı düşen Ak Parti’de bu kez kadın üye sayısı arttı. Geçtiğimiz yıl mecliste Ak Parti’yi tek temsil eden kadın üye Gökçen Nazifoğlu’ydu. Bu yıl ise Ak Parti’yi Finlandiya uyruklu Türk vatandaşı Paulina Müftüoğlu ve Melike Aras Erdoğan temsil edecek. Alanya Belediyesi’ne 7 meclis üyesi ile giren İyi Parti’de kadın üye olarak Yüksek Mimar Didem Dim Özaltın görev alacak. Geçen dönem 7 üyesi bulunan, bu dönem 5 üye ile meclise girebilen CHP’de ise yeni dönemde kadın üye bulunmuyor.