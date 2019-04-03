Alanya Belediyesi’nde kadın meclis üyesi sayısı arttı

Alanya Belediye Meclisi’nin yeni döneminde kadın meclis üyesi sayısı 1 kişi arttı. Belediye Meclisi’nde 5 yıl boyunca görev alacak isimler belli oldu. Belediye Meclisi’nin yeni döneminde MHP’den 15, Ak Parti’den 10, İyi Parti’den 7 ve CHP’den 5 isim yer aldı. Toplam 37 meclis üyesinin 5’i ise kadınlardan oluşuyor

Alanya Belediyesi’nde kadın meclis üyesi sayısı arttı
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Haber: Alper KUTAY

GEÇTİĞİMİZ dönem MHP’den Melike Nazifoğlu ve Emine Çalış, CHP’den Nefise Develioğlu ve Ak Parti’den Gökçen Nazifoğlu görev almıştı. 2014-2019 yılları arasında görev alan Melike Nazifoğlu ve Abdullah Öztürk’ün istifasının ardından yedek listeden gelen Emine Çalış bu dönem de meclisteki yerlerini korudular. Ak Parti’de geçtiğimiz dönem 12 olan meclis üyesi sayısı bu yıl 10’a düştü. Meclisteki sandalye sayısı düşen Ak Parti’de bu kez kadın üye sayısı arttı. Geçtiğimiz yıl mecliste Ak Parti’yi tek temsil eden kadın üye Gökçen Nazifoğlu’ydu. Bu yıl ise Ak Parti’yi Finlandiya uyruklu Türk vatandaşı Paulina Müftüoğlu ve Melike Aras Erdoğan temsil edecek. Alanya Belediyesi’ne 7 meclis üyesi ile giren İyi Parti’de kadın üye olarak Yüksek Mimar Didem Dim Özaltın görev alacak. Geçen dönem 7 üyesi bulunan, bu dönem 5 üye ile meclise girebilen CHP’de ise yeni dönemde kadın üye bulunmuyor.

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