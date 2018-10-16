Alanya Belediyesi Gündoğmuş'a el attı

ALANYA Belediyesi ilçe sınırları içerisinde çalışmalarını sürdürürken komşu ilçelerden gelen hizmet taleplerini de geri çevirmiyor. Bu kapsamda Köprülü-Başyayla’dan sonra Değirmendere Mahallesi ile Samsa Mevkii'nden Gündoğmuş ilçesinin Çamlıalan bölgesine 2 kilometrelik yeni bir yol açıldı. Değirmendere Muhtarı Kasım Günay, “Mahallemiz Samsa bölgesini Gündoğmuş’un Çamlıalan bölgesine bağlayacak olan 2 kilometrelik yeni yol Başkanımız Adem Murat Yücel’in talimatı ile açılmıştır. Kendisine Mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Avsallar’dan Demirtaş’a kadar olan bölgede de çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Mahmutlar’da altyapı, Sapadere'de yol düzenleme, Avsallar ve Uzunöz Mahallesi'nde sathi kaplama, Kargıcak’ta sıcak asfalt, Payallar’da menfez çalışmaları devam ediyor.

ENGELLİ VATANDAŞIN YOLU BETONLANDI

Öte yandan Alanya Belediyesi ekipleri tüm bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların ve mahalle muhtarlarının talepleri ile teknik ekiplerin keşifleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Asmaca Mahallesi'nde yaşayan ve engelli olan Emine Sezer isimli yaşlı kadının da evinin yolu betonla kaplanarak kolay bir ulaşıma kavuşturuldu.