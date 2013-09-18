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‘Alanya Belediyesi yeniden AKP'li olacak’

Başbakan Erdoğan, 2014’ün Mart ayında yapılacak yerel seçimler için ilk talimatını dün Ankara’da gerçekleştirilen İlçe Belediye Başkanları Toplantısı’nda verdi

‘Alanya Belediyesi yeniden AKP'li olacak’

Başbakan Erdoğan, 2014’ün Mart ayında yapılacak yerel seçimler için ilk talimatını dün Ankara’da gerçekleştirilen İlçe Belediye Başkanları Toplantısı’nda verdi

18 Eylül 2013 Çarşamba 19:55
‘Alanya Belediyesi yeniden AKP'li olacak’
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 YEREL seçim startını Adıyaman'da veren Başbakan Erdoğan, 2014’ün Mart ayında yapılacak yerel seçimler için ilk talimatını dün Ankara’da gerçekleştirilen İlçe Belediye Başkanları Toplantısı’nda verdi. AKP Yerel Yönetimler Başkanlığı, Başbakan Erdoğan'ın isteği doğrultusunda 521 ilçe belediye başkanını Başkent'te eğitime aldı. Başkanlara seçim kazanma taktikleri konusunda detaylı bilgiler verildi. AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Menderes Türel tarafından koordine edilen çalışma kapsamında 521 ilçe belediye başkanı Başkent'te eğitime alındı. İlçe belediye başkanlarına yönelik düzenlenen seçim kazanma metotları toplantısında, Seçim İşleri Başkanı Mustafa Şentop ve Teşkilat Başkanı Ekrem Erdem seçim çalışmaları hakkında AKP’li ilçe belediye başkanlarına bilgi verdi. Toplantıda Menderes Türel’den sonra Başbakan Erdoğan da bir konuşma yaptı.

‘VARGÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ’
Toplantı sonunda Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan AKP İlçe Başkanı Hüseyin Güney, “Sayın Başbakanımız bizlerden mahalle mahalle, belde belde, köy köy gezerek 2002’den bu yana yaptığımız çalışmaları anlatmamızı istedi. Bizlerden 2014 seçimlerinde tüm ilçe belediyelerini kazanmamızı istedi. Deneyimli bir siyasetçi ve eski bir belediye başkanı olarak seçimlerde neler yapmamız gerektiğini anlattı. Bu deneyimlerinden istifade ederek seçimlere hazırlanacağız. Adaylık başvuru sürecimiz 21 Ekim’de başlıyor. Bu konuyla ilgili bilgiler verildi. Aday adayı olup da aday gösterilmeyince partiye darılanların partide işinin olmadığı belirtildi” dedi. Öte yandan toplantıya davetli olduğu katılmayan ve Alanya’nın Çin’deki kardeş şehri Fushun’a giden Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu’nun AKP Genel Merkezi’ne mazeret dilekçesi gönderdiği öğrenildi.
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Son Güncelleme: 18.09.2013 20:20
Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiAkp
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hüseyin yumlu 2013-09-20 06:49:16

aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüşalanyayı alt belediye yapan partiye alanyalı oy vermez

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