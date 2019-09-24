Alanya Belediyesi teknikerine darp iddiası: 'Yücel'den şikayetçi oldum'

Ceren ŞAHİN - ÖZEL HABER

ALANYA Belediyesi’nde Yapı Kontrol Teknikeri olarak görev yapan Süleyman Hilmi Erdoğan, şok eden iddialarda bulundu. Erdoğan, Alanya Belediye Meclisi’nin 3 Temmuz 2019 tarih ve 232 sayılı kararı ile plan hükümlerine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilave plan hükümleri eklenmesine ilişkin plan değişikliğine, yasal düzenlemelere ve imar ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etti. İtirazının ardından tehditler almaya başlayan Erdoğan, son olarak önceki gün sabah saatlerinde 4 kişi tarafından darp edildi.

İTİRAZIN NEDENİ YASAL OLMAMASI

İtiraz gerekçesini Yeni Alanya’ya anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Belediyede askıya çıkan bir plan tadilatına itiraz ettim. Çünkü alınan karar yasa dışıydı. Karar açık çıkma ve hollere verilen emsal hakkıyla ilgiliydi. Daha evvel yürürlükte olan yönetmelikte emsale ilişkin madde yüzde 30’du. Lakin sonrasında Danıştay tarafından yönetmelikteki emsal hakkının yüzde 30 olarak belirlendiği bu madde dahil olmak üzere bazı maddeler iptal edildi. Danıştay’ın iptal kararının ardından Türkiye seçim sürecine girdi ve kaldırılan maddelerde yapılacak düzenlemeler gündeme gelmedi. Yaşanan gelişme en çok ruhsat alacakları etkiledi. Herkes yönetmeliğin revize edilmesini beklemeye başladı. Bu süreç içerisinde belediyede ruhsatlar durdu. Ruhsat demek, belediye için gelir kaynağı demek. Ruhsat verilememesi belediye için de sıkıntılara sebep oldu. Seçimlerden ötürü yeni yönetmelik gecikince Alanya Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında kendi kararını aldı. 3 Temmuz 2019 tarihinde yüzde 30 emsal hakkını öngören bir meclis kararı alındı. 21 Temmuz’da da karar askıya çıktı. 25 Temmuz 2019 tarihinde ise hükümet tarafından o beklenen yeni yönetmelik çıkarıldı. Çıkarılan yeni yönetmelikte de emsal yüzde 10 olarak açıklandı. Dolayısıyla belediye meclisinde alınan kararla yeni yönetmelik arasında bir çelişki doğdu. Ben de bunu fark edince ilgili birimi kararın yasal olmadığı yönünde uyardım. Uyarım üzerine ilgili birim çalışanları bana ‘İtiraz et o zaman’ dedi. Ben de kamuya karşı sorumluluğum gereği itiraz dilekçemi hazırladım ve belediyenin ilgili birimine sundum.”

‘İTİRAZ DİLEKÇEM DIŞARI SIZDIRILDI’

Mevzu bahis ‘imar’ olunca menfaat grupları söz konusu oluyor. İmar planındaki düzenlemeye yaptığım itirazın üzerinden yaklaşık 15-20 dakika sonra itiraz dilekçemin bir arkadaşımın telefonuna Whatsapp’dan ulaştırıldığına tanık oldum. Dilekçem belediyeden dışarı sızdırıldı. Sonuç olarak dilekçemi sunduğum yer belli, Alanya Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü. Dilekçemin dışarı sızdırılması beni açık bir hedef haline getirdi.

‘TEHDİTLER ÜZERİNE KARAKOLA GİTTİM’

Bu işten nemalanacak insanlar tarafından başıma bir iş gelebileceği ihtimali üzerine arkadaşlarım beni uyardı. Gerek belediye personeli, gerekse de dışarıdan arkadaşlarım ‘Abi dikkat et’ dediler. Ben de tarafıma yöneltilen tehditler üzerine avukatımı aradım. Avukatım da savcıyla görüştükten sonra beni Cumhuriyet Karakolu’na yönlendirdi. Hatta koruma talebinde de bulundum.

‘4 KİŞİ BİRDEN SALDIRDI’

Velhasıl kelam şikayetimin ardından eve geldim. Ertesi gün sabah da işe gittim. Tosmur Ek Hizmet Binası önünde tanımadığım 2 kişi gelerek adres sordu. Onlara bilgi verirken içlerinden biri gözüme sprey sıktı. 2 farklı kişi daha geldi ve toplamda 4 kişi bana saldırdılar. Emniyet güçleri tarafından duruma ivedilikle müdahale edildi. Saldırganlardan 1’i yakalanırken, 3’ü kaçtı. Ben de ardından hastaneye giderek darp raporu aldım ve şu an raporluyum.

‘BACAKLARINI KIRDIRACAĞIM’ İDDİASI

Beni yaşadıklarımın ardından hiçbir yetkili aramadı. Sormadı. Annem öldü, aradılar. Ama böyle bir olay yaşadım, ne Adem Murat Yücel, ne Tunahan Kasapoğlu, ne Nazmi Yüksel, ne de diğerleri beni aramadı. Evrakın belediyeden çıktığı kesin. Beni ifşa ettiler. İlgili birimi ve müdürünü de şikayet ettim zaten. Yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’den de şikayetçi oldum. Zira darp edildiğim sabahın öncesindeki akşam arkadaşım beni Whatsapp üzerinden arayarak ‘Başkan eğer dilekçe verdiyse onun ayaklarını kırdıracağım demiş, dikkatli ol’ diyerek beni uyardı. Ama ben dikkate almadım. Böylesi bir olayla karşılaşacağımı tahmin etmedim. Sabahında darp edilince de avukatım aracılığı ile ifademe ekledim ve şikayetçi oldum."