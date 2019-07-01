Alanya Belediyesi rol model oldu

Alper KUTAY - ÖZEL HABER

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, dün Antalya’nın Kemer Belediyesi ile Sivas’ın Zara Belediyesi’nin başkan ve yöneticilerini ağırladı. Başkan Yücel’in ilk konukları, Sivas’a bağlı Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ve ekibi oldu. MHP’nin 'Üretken Belediyecilik' anlayışıyla Zara'ya hizmet yolunda Belediye Başkanı Fatih Çelik ve ekibine başarılar dileyen Başkan Yücel, ardından Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve ekibini ağırladı. Birim müdürlerinin de katılımıyla Kemer Belediye Başkanı Necati Topoğlu ve ekibiyle karşılıklı istişare yaptıklarını söyleyen Başkan Yücel, “Gerçekleştirdiğimiz fikir alışverişi ve nazik ziyareti Sayın Topoğlu ve değerli heyetine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

ZARA VE KEMER’DEN YÜCEL’E TEBRİK

Alanya Belediyesi’nde gerçekleşen görüşmelerin ardından Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ile Kemer Belediye Başkanı Necati Topoğlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve Tunahan Kasapoğlu ile birlikte birimlerin şantiyelerinde inceleme yaptı. Alanya Belediyesi’nin geride kalan 5,5 yılda ortaya koyduğu çalışmalara tam not veren Çelik ve Topoğlu, özellikle Güneş Enerji Santrali ve Beton Santrali ile farkındalık yaratan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i tebrik ettiler. Zara ve Kemer Belediyesi yöneticilerinin, Alanya Belediyesi’nin birimlerinden ve projelerinden görüntüler aldıkları ve benzer çalışmaları kendi belediyelerinde de uygulayacakları öğrenildi.



Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2019, 00:18