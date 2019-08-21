Alanya Belediyesi ona emanet

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in Ankara'ya gittiği ve yarın Alanya’ya döneceği öğrenildi. Bu süre zarfında belediyedeki işleyiş ve çalışmalara Ak Partili Meclis Üyesi Alper Birer vekalet ediyor. Başkan Yücel 2014 Yerel Seçimlerini kazandığından bu yana ilk kez farklı bir partiden meclis üyesini başkan vekili olarak görevlendirmiş oldu. Belediyedeki çalışmaları ve işleyişi takip eden Alper Birer, "Adem bey bir kaç günlüğüne görüşmeler için Ankara'ya gitti. Bizde yokluğunda kendisine vekalet ediyoruz. Belediyemizin rutin işlerinin yanı sıra belediyemize ziyarete gelen vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Ben 2011 yılında da bir kaç günlüğüne belediyeye vekalet etmiştim. Adem Başkan da bir kaç günlüğüne bu görevi bize verdi. Biz de Adem Başkanın yokluğunu aratmamaya çalışıyoruz" dedi.