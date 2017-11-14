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Alanya Belediyesi'nden bütçeye onay

Alanya Belediyesi’nin 345 milyon TL’lik 2018 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi dün Büyükşehir Meclisi’nde onaylandı

Alanya Belediyesi'nden bütçeye onay

Alanya Belediyesi’nin 345 milyon TL’lik 2018 Yılı Gelir ve Gider Bütçesi dün Büyükşehir Meclisi’nde onaylandı

14 Kasım 2017 Salı 22:32
Alanya Belediyesi'nden bütçeye onay
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Haber: Alper KUTAY

ANTALYA'NIN en büyük yatırım bütçesine sahip belediyesinin Alanya Belediyesi olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Antalya’da en büyük yatırım bütçesine sahip ilçe belediyesiyiz. 2018 yılında yeni projeleri ve yeni hizmetleri halkımızın hizmetine sunacağız. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Alanya Belediyesi’nin 345 milyon TL olarak belirlenen 2018 yılı gelir gider bütçesi dün Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunuldu. Başkan Yücel’in de katıldığı meclis oturumunda görüşülen Alanya Belediyesi’nin bütçesi oybirliği ile kabul edildi. 2018 yılının yatırım ve hizmet yılı olacağını belirten Başkan Yücel, 2018 yılı bütçesinin Alanya halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiBütçBüyükşehir Meclis
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