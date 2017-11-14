Alanya Belediyesi'nden bütçeye onay

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA'NIN en büyük yatırım bütçesine sahip belediyesinin Alanya Belediyesi olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Antalya’da en büyük yatırım bütçesine sahip ilçe belediyesiyiz. 2018 yılında yeni projeleri ve yeni hizmetleri halkımızın hizmetine sunacağız. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Alanya Belediyesi’nin 345 milyon TL olarak belirlenen 2018 yılı gelir gider bütçesi dün Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunuldu. Başkan Yücel’in de katıldığı meclis oturumunda görüşülen Alanya Belediyesi’nin bütçesi oybirliği ile kabul edildi. 2018 yılının yatırım ve hizmet yılı olacağını belirten Başkan Yücel, 2018 yılı bütçesinin Alanya halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi.