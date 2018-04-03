Alanya Belediyesi muhtarları Makedonya'ya götürüyor

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in davetiyle Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gidecek olan 87 muhtar, geziye ilişkin hazırlıklarını tamamladı. Muhtarlarla sık sık bir araya gelen ve mahalle halkının ihtiyaçlarını muhtarlardan dinleyip yatırımları ona göre planlayan Alanya Belediyesi, yoğun iş temposu içinde muhtarlara tatil hediye ediyor. 87 muhtarın katılımıyla yapılacak gezi Çarşamba günü (bugün) başlayacak. Saat 11.30’da Alanya'dan hareket edecek muhtarlar, Antalya Havalimanı’ndan Makedonya'nın başkenti Üsküp'e uçacak. 3 gece 4 gün tatil yapacak muhtarlar daha sonra Alanya'ya dönecek. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de muhtarlarla birlikte Makedonya'da olacak.